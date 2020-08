Creadores de Avatar: The Last Airbender abandonan el remake de Netflix

Netflix

Es un golpe devastador para los fanáticos de Avatar: The Last Airbender (2005-2008). Los creadores de la serie animada, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko anunciaron el miércoles 12 de agosto que ya no están involucrados en la versión con actores que prepara Netflix.

DiMartino y Konietzko tenían dos años trabajando en el proyecto, así que debe haber sido una razón de peso para tomar una decisión tan importante para el futuro de la nueva serie. DiMartino publicó una carta abierta en su página Web en la que anunció su renuncia.

"Finalmente puedo decirles que ya no estoy involucrado en el proyecto. En junio de este año, luego de dos años de desarrollo, Bryan Konietzko y yo tomamos la difícil decisión de abandonar la producción".

Los creadores de la serie animada eran también los showrunners de la nueva versión con actores. "En un anuncio conjunto para la serie, Netflix dijo que estaba comprometida a honrar nuestra visión para este remake y que nos apoyaría en la creación de la serie. Y expresamos lo emocionados que estábamos por la oportunidad de estar al mando. Lamentablemente, las cosas no salieron como esperábamos".

DiMartino enumera en la carta todas las dificultadas y desafíos que enfrenta una producción. "Y cuando esas cosas cosas sucedieron en otros momentos de mi carrera, intento adaptarme como lo haría un Nómada del Aire. Intento hacer lo posible para seguir la corriente, sin importar los obstáculos que me ponen en el camino. Pero incluso los Nómadas del Aire saben cuando es hora de contar sus pérdidas y seguir adelante".

El productor y guionista aseguró que seguirá involucrado en el universo Avatar —hay nuevos cómics sobre los personajes—, pues la serie animada impuso un récord para la plataforma en 2020: se mantuvo 58 días consecutivos en el Top 10 de lo más visto en Netflix en Estados Unidos.

"¿Quién sabe? La adaptación con actores de Avatar en Netflix tiene el potencial para ser buena. Quizás termine siendo un show que muchos de ustedes terminen disfrutando. Pero de lo que puedo estar seguro es que cualquier versión que termine en la pantalla, no será la que Bryan y yo habíamos imaginado o previsto hacer", concluyó DiMartino.

Según Variety, la nueva serie seguirá en desarrollo con el apoyo de Nickelodeon y del productor Dan Lin (Nickeloden es un canal propiedad de VicacomCBS, corporación a la que pertenecen CNET y CNET en Español).