Creador de Portal: 'Es tan solo el primer dispositivo que verán de Facebook'

Portal, la pantalla inteligente de Facebook que promete mejorar las videollamadas en el hogar, salió a la venta en Estados Unidos.

Portal y Portal Plus son los primeros dispositivos para el hogar inteligente creados por Facebook. Se trata de unas pantallas de 10.1 pulgadas y 15.6 pulgadas, respectivamente, que integran una cámara y micrófonos inteligentes enfocados a mejorar –y facilitar– la experiencia de hacer videollamadas desde el hogar. Funcionan a través de Messenger, la aplicación de mensajería de la red social.

Poco antes de que Portal hiciera su debut, CNET en Español se reunió con el ingeniero español Rafa Camargo, vicepresidente de Portal en Facebook, para hablar del trabajo de su equipo dentro de Building 8, el laboratorio de innovación de la gigante de las redes sociales. Entre los temas más importantes al hablar de micrófonos y cámara de la red social en nuestros hogares es la privacidad, sobre todo después del escándalo de Cambridge Analytica (Facebook compartió las medidas de privacidad que ha implementado en Portal antes de su lanzamiento). De eso y más hablamos con Camargo, un veterano de la industria.

Antes de unirse a Facebook, Camargo trabajó en el suspendido proyecto Ara de teléfonos modulares en ATAP, el departamento de ideas futuristas de Google. Antes de eso, trabajó en Amazon el diseño del Fire Phone y en el desarrollo de software para dispositivos móviles. También pasó por Motorola, donde colaboró en el diseño de teléfonos como el StarTAC, Razr y Droid. (Puedes ver una entrevista con Camargo en sus días en Google aquí).

La conversación, que tomó lugar en unas oficinas de Facebook en Menlo Park, California, está editada en beneficio de la claridad y la extensión.

CNET en Español: ¿Qué es Portal?

Rafa Camargo: Portal es un nuevo dispositivo, de hecho son dos: Portal Plus y Portal, de los que hemos diseñado completamente tanto el hardware como el software. Portal está diseñado, principalmente, para ayudarte a conectar con la gente que te sientes más próximo, pero que igual no pueden compartir un espacio contigo. La idea es que el espacio y la distancia no sean un factor en cómo estableces esas relaciones.

CNET en Español: Facebook no es una empresa conocida por su hardware. ¿Por qué los consumidores van a comprar un hardware de Facebook?

Rafa Camargo: Facebook no ha hecho mucho hardware antes, pero sí tiene experiencia haciendo cosas en otras partes, por ejemplo, con Oculus. No empezamos para hacer hardware, en esto. La idea era [contestar a la pregunta]: ¿Cómo establecemos una manera de llegar a las relaciones más profundas qué tienes y ayudarte a mantenerlas? Facebook es estupendo en ayudarte a mantener relaciones de una manera muy abierta. Estás conectado con todos los amigos, toda la gente que has conocido a lo largo de tu vida, y también te ayudamos a conectar con la gente a la que te sientes más próxima. Pero, hoy en día, incluso con videollamadas que son muy usadas en nuestra plataforma, hay una diferencia muy grande entre sentirte conectado a una videollamada, a sentirte como que estás allí. Y Facebook, sobre todo este año, se ha enfocado mucho en volver a los orígenes, volver a realmente ayudarte a conectarte a la gente y con la gente con la que te preocupas más y con la que te sientes más próximo. Y yo creo que este producto es como la forma más canónica, la forma más pura de verlo, porque está realmente diseñado para que te sientas como si estuvieras ahí, con la gente que quieres más, e independientemente de si pueden estar contigo en la misma habitación o están, como mi hermano, a 6,000 millas de aquí.

CNET en Español: Los últimos meses han habido varias noticias negativas, vinculando a Facebook con problemas de seguridad, ya sea Cambridge Analytica o diversos hackeos. ¿Qué trabajo han hecho detrás de estos productos para garantizarle a la gente que están cuidando de su privacidad?

Rafa Camargo: Portal es un producto para casa, y desde el principio hemos estado muy enfocados en privacidad, y en control. Por un lado, es un producto que hemos diseñado dónde tú estás siempre bajo control; tú decides lo que hace y, por defecto, no hace nada. El usuario tiene que hacer opt-in a todas esas cosas. Más importante, como tuvimos que diseñar todo desde el hardware y software y para poder llevar esta experiencia que hacemos con la smart camera y smart sound, eso nos ha dado también la oportunidad de diseñar la privacidad en cada nivel del stack de tecnología. Por ejemplo, todos los dispositivos vienen con un botón, que cuando lo aprietas, desconecta físicamente la cámara, y los micrófonos; y en ese momento el software ya nunca más puede acceder a ellos. Una persona, físicamente enfrente del dispositivo, tiene que volver a apretar ese botón para ponerlos en marcha otra vez. Todos vienen con una cubierta que puede cubrir la cámara, pero todavía dejar los micrófonos andando por lo que sea fácil usar Alexa, o empezar llamadas, o controlar el volumen y otras cosas con voz que sea manos libres, pero la cámara no puede ver nada.

Por supuesto, puedes poner un password, el dispositivo nunca hace grabaciones y la única vez que la señal de video de la cámara sale fuera del dispositivo y fuera de tu casa es cuando estás en una llamada; te lo indica con una luz verde. Por supuesto, ves en el otro lado, oyes a la gente en otro lado. Esa señal está encriptada para protegerla mejor y toda la analítica que hacemos de la cámara, con toda la inteligencia artificial que hemos puesto para poder hacer esta cámara que te hace unos planos perfectos y te sigue perfectamente en cuanto a enfocar, en cuanto hacer el zoom, y todo eso, hemos diseñado el hardware para que se haga localmente, nunca sale fuera de tu de casa.

CNET en Español: A la hora de diseñar este producto ¿Había una conciencia dentro de tu equipo de la necesidad de hacer un esfuerzo adicional para darle esta certeza al usuario?

Rafa Camargo: Por supuesto, porque si ves el espacio de dispositivos para casa, hay ciertas cosas que ya se han establecido, como por ejemplo los comandos por voz, o usar el display para presentarte fotos o información. Y en ese sentido somos igual que los demás, pero estamos trayendo una serie de features que son una novedad, que son algo que la gente no está acostumbrada a usar, como un sistema de videotelefonía de manos libres, donde está siempre actuando de manera perfecta para ti y éramos muy conscientes de que siendo algo nuevo tendríamos que facilitar a la gente adoptarlo. Y, por supuesto, privacidad era el número uno, teniendo una cámara, y teniendo micrófonos.

CNET en Español: Hace poco hubo un reporte que mencionaba que va a haber cierta recopilación de datos del usuario a través de Portal. ¿Es cierto?

Rafa Camargo: La realidad es que nosotros no hemos cambiado desde el principio. Nuestra aproximación a la privacidad, al tipo de datos que recogemos –o no recogemos. Hubo un incidente desafortunado donde a un reportero, se le dio por error –malentendiendo la pregunta– una información equivocada. Fuimos a corregirlo cuando vimos que él había publicado información que no era correcta. Y él decidió hacer un artículo, de que le corregimos, pero nunca la hemos cambiado [la política].

CNET en Español: ¿Cuál es la verdad?

Rafa Camargo: La información que se recoge es la misma que hemos estado diciendo antes. Nosotros no grabamos el video, no escuchamos las conversaciones, no miramos qué hay en ese video, todo eso está encriptado. Ni lo mantenemos, ni lo miramos en tiempo real. La única información que recogemos nosotros es la misma que si usas Messenger en móvil, y es a quién llamas. Eso lo usamos para darte un mejor servicio. Y luego [otra información que recogemos es] cómo usas el dispositivo, si usas más ciertas aplicaciones, o si usas más la pantalla así [horizontal] o la estás usando de la otra manera, para poder hacer el producto mejor. En cualquier móvil que uses es lo mismo.

CNET en Español: Tu trabajo en el pasado ha estado muy asociado con dispositivos más pequeños y más móviles. ¿Por qué esta forma y por qué tú y tu equipo llegaron a esta conclusión?

Rafa Camargo: La idea de Portal no era realmente hacer hardware o hacer hardware para casa. La idea de Portal desde el principio era: ¿Cómo te podemos ayudar a mantener relaciones con la gente con la que quieres tener más intimidad? Claramente, si miras los estudios psicológicos es a base de tener, cara a cara, interacciones frecuentemente. Es una base fundamental. Por supuesto, luego tienes que hacer lo mejor de esas interacciones, pero la base es esa. Entonces, ¿cómo establecíamos eso? Miramos cómo hacerlo todo el rato. La verdad es que si ves lo que es videotelefonía en móvil hoy, tiene mucha fricción, pero está bastante bien para cuando estás en el autobús o estás en mitad de la calle. No hemos encontrado una manera de hacerlo mejor, por ahora. Pero la verdad es que en casa, eso es lo que usa la gente también, y la experiencia deja mucho que desear. Vimos una oportunidad enorme de crear una experiencia totalmente nueva que es realmente la videotelefonía para el siglo XXI.

CNET en Español: ¿Contra quién compite Portal y por qué es mejor que otros productos?

Rafa Camargo: Si quieres lo puedes encuadrar en estas nuevas plataformas que están emergiendo para el hogar, para casa. Pero la realidad es que está diseñado de una manera muy diferente. Tienes todas las cosas que tienes con los otros, tienes asistente, con un partnership que tenemos con Amazon y Alexa. Tienes música; trabajamos con Spotify, con Pandora, iHeartRadio. Y tienes video. Tienes todas las cosas que esperas en un dispositivo de éstos, asistente y contenidos, principalmente. Pero encima de eso, te damos una experiencia muy innovadora y muy satisfactoria de videotelefonía. […] Si ves todo ese campo emergente [que] está puesto hoy en día, es un poco cómo interaccionas con ordenadores. La computadora es un poco el intermediario, y nosotros lo que queríamos hacer era quitarnos de en medio. Aunque hay mucha tecnología en medio, cuando funciona mejor es cuando estás viendo a la gente en el otro lado y ése ha sido nuestro enfoque. De hecho, es crear una tecnología compleja pero que desaparece y te conecta con la gente, en vez de estar entre tú y la gente.

CNET en Español: ¿Qué significaría éxito para ti una vez que lancen el Portal al mercado?

Rafa Camargo: Una, que consigamos lo que queremos: Que la gente que lo use se sienta realmente que es una herramienta que les ayuda a conectar mucho mejor, con aquellos que están más cercanos emocionalmente a ellos, independientemente de la distancia física a la que estén. Eso es lo que vamos a medir y es lo principal para nosotros. Tenemos ahora mismo mil usuarios en pruebas y todos los días yo me levanto con testimonios de la gente diciéndonos que lo estamos consiguiendo. Entonces, espero que sea para el resto de la gente. Segundo, un poco cambiar la dinámica que estamos viendo en todas estas plataformas para casa, lo que te decía antes. No están centradas alrededor de la gente, no están centradas alrededor de conectarte a gente; de hecho en muchos casos están centradas alrededor de ser un intermediario contigo y otros. Cambiar esa dinámica, incluso sí otros empiezan a adoptar estas fichas es un éxito para nosotros.

CNET en Español: ¿Y estaría bien qué los 2,000 millones de usuarios de Facebook compraran una?

Rafa Camargo: Por supuesto. El éxito completo sería si todos nuestros usuarios tengan uno en casa, si en el futuro todo el mundo se comunica usando un dispositivo como éste.

CNET en Español: Y por último: ¿Qué sigue para tú equipo en Building 8, en Facebook? ¿Qué planes tienen?

Rafa Camargo: Bueno, esto es el principio y, como ves, hay un montón de oportunidades todavía de mejorar. Estamos añadiendo más contenidos, lo que nos parece muy importante para crear una base para la plataforma. Hay muchas más oportunidades de mejorar la cámara y de hacer el dispositivo más asequible para otra gente. Entonces, tenemos un roadmap bastante grande, pero ahora estamos enfocados en el lanzamiento, en que tenga éxito y en escuchar a todos los usuarios iniciales y llevar el roadmap un poco también donde nos digan ellos que tenemos que ir.

CNET en Español: Pero ¿es el último producto qué veremos de tu equipo?

Rafa Camargo: No, es el primer producto que véis de nosotros.