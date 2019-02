Crash Team Racing es una buena y más explosiva alternativa a Mario Kart

Agrandar Imagen Sony

CIUDAD DE MÉXICO — Mario Kart es el juego por excelencia para diversión grupal con go-karts; pero Activision y su refrito de Crash Team Racing: Nitro-Fueled quiere ser una alternativa.

Esta semana visité la capital para jugar dos títulos próximos de Activision: Sekiro: Shadows Die Twice y el renacimiento de Crash Team Racing. Durante mi prueba pude jugar con varios personajes de los muchos que estarán disponibles y también probé diferentes dificultades, así como tres mapas.

El lanzamiento de CTR sucede luego de que Activision restauró otras franquicias que fueron éxitos pasados: la trilogía de Spyro y, también, la trilogía del conocido marsupial Crash Bandicoot. Estos juegos, incluyendo CTR, apelan a la nostalgia de los jugadores que disfrutaron de estos títulos desde su lanzamiento original, pero también para renovar éxitos pasados y ofrecerlos a las nuevas generaciones.

No soy muy fanático de los refritos porque quiero ver a las distribuidoras y desarrolladoras echar más coco a nuevos videojuegos, pero también sé que no siempre se pueden lanzar nuevos juegos si queremos calidad.

Ante esto, mi experiencia con Crash Team Racing ha sido grata, como me sucede con la mayoría de refritos, y es que si alguna empresa hace un refrito, sabemos que será de un juego que ya probó ser exitoso.

Para los jóvenes que no disfrutaron de CTR, pueden esperar una experiencia muy similar a Mario Kart: puedes elegir de entre diversos personajes en pistas plagadas de trampas y aceleradores de velocidad, y también podrás agarrar cajas secretas para obtener poderes y usarlos en contra de tus rivales.

La diferencia con Mario Kart y que me resulta agradablees que CTR es un poco más violento pero no verás sangre o llantas volando cuando un auto tenga un accidente. En realidad es un poco más agresivo porque hay bombas y hay explosiones más "reales", aunque de igual forma sigue pareciendo un título para toda la familia (pero no por eso infantil).

Una de las bondades de CTR (pero que no pude probar) es que se podrá jugar en línea, haciendo más divertidas y competitivas las carreras al tiempo que intentas superar a rivales de cualquier lugar del mundo. También está la adición de más autos que en la versión original y, por supuesto, la remasterización para mejorar los gráficos y música.

A falta de probar todo el juego, me siento contento con mi experiencia utilizando tres pistas y diversos personajes. Como me pasó con Spyro y con Crash Bandicoot, me hubiera gustado ver la llegada de CTR a las consolas móviles; con tabletas y teléfonos móviles tan potentes como computadoras, un juego de estas características serían una gozada en mi iPhone o iPad mientras viajo.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled llegará a las consolas el 21 de junio de este año.