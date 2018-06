Crash Bandicoot llega a más consolas —y lo debes tener en tu colección

Agrandar Imagen Microsoft

El reencuentro con los amigos de la preparatoria a veces se ve con repele; pero ya en la bulla la nostalgia sale a relucir.

Lo mismo me sucedió después de jugar Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, un juego que a partir del viernes 29 de junio llegará a la Switch, PC y Xbox, y que he tenido la fortuna de disfrutar esta semana en la consola de Microsoft.

No soy un fan de los remakes o refritos de algún éxito pasado, porque en su mayoría los relaciono con la falta de creatividad para lanzar nuevos juegos (y también aplica con las películas). En el caso de Crash Bandicoot, (que no es nuevo porque se lanzó el año pasado para la PS4), también decidí proceder con cautela.

La sorpresa positiva es inmediata apenas comienza el juego. El viejo conocido marsupial aparece en la pantalla pero con los cambios dignos del año que corre: gráficos muy mejorados, los colores se disfrutan al máximo con el modo HDR y es digno de aplaudir que se puede disfrutar también en 4K.

Si alguna vez jugaste Crash Bandicoot en sus inicios en los años 90, seguramente te sentirás familiarizado con esta entrega que mantiene intacta la experiencia de correr, dar saltos y conseguir tantos premios (frutas o vidas extra) como nos sea posible. Si nunca has jugado un título de Bandicoot, igualmente estoy seguro de que lo vas a disfrutar y te servirá para pasar un buen rato.

Es una excelente noticia que Activision haya decidido pasar el juego de una exclusiva en PlayStation, a un juego que podemos —y debemos— disfrutar en la mayor cantidad de consolas.

No he terminado el juego aún, pero lo estoy disfrutando muchísimo en la Xbox One. Sin embargo, me atrevería a recomendar comprar la opción para la Switch, porque es un juego que se puede disfrutar al vuelo en la pantalla de la consola de Nintendo, pero con la posibilidad de conectarlo al televisor.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sale a la venta este viernes por US$39.99.