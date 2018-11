Costco revela sus ofertas de Black Friday 2018: iPad de US$250, Dyson de US$300 y más

Se acerca Viernes Negro, que este año cae el 23 de noviembre, y como sólo faltan tres semanas, las minoristas ya están lanzando ofertas y dándonos una pista de los descuentos que podremos aprovechar el Día de Acción de Gracias, y claro, durante Black Friday.

Una de las minoristas de las que ya conocemos sus ofertas es Costco. La gigantesca tienda ya anunció cientos de descuentos, y según un representante de la compañía, algunos estarán disponibles a partir del martes, 6 de noviembre. La lista completa de ofertas se puede encontrar en Costco.com.

Según su sitio Web, Costco tiene algunas promociones fuera de serie. Estas incluyen un Apple iPad por US$250 y un tentador paquete de la laptop Surface Pro 6 que incluye el teclado y lápiz óptico por US$800. Esos precios son los más bajos que han tenido estos productos este año.

Las promociones de Costco están disponibles sólo para sus miembros: los planes anuales varían entre US$60 y US$120. Como es normal, las ofertas abarcan una amplia categoría de productos desde TVs, tabletas, laptops, audífonos, consolas para videojuegos hasta relojes inteligentes de marcas como Apple, Dell, Bose y Google.

Costco cerrará sus puertas en Thanksgiving y las abrirá a la 9 a.m. hora local en Black Friday. Muchas de las ofertas estarán disponible en las tiendas y en línea, aunque muchas se podrán aprovechar exclusivamente en línea.

Estas son las mejores ofertas que hemos encontrado en Costco para el Viernes Negro:

La más reciente tableta de Microsoft con Windows 10 ofrece sofisticación. De hecho, el único problema es que el lápiz óptico y el teclado -- ambos accesorios necesarios -- normalmente no vienen incluidos en la caja. Sin embargo, esta promoción de Costco arregla ese problema incluyéndolos (a un valor de US$230) gratis.

No es la laptop más elegante del mundo, pero es delgada, liviana y esta configuración viene con muchos componentes buenos. A este precio vale la pena considerarla.

No estamos claros cuál configuración de la laptop es la que vende Costco durante esta promoción, pero la XPS 13 es una de las mejores que conocemos y este es un descuento significativo.

Ahorra US$70 en la consola Xbox One S 1TB con dos controles y tres meses gratis a Game Pass

Costco no ha anunciado el precio final de este paquete de la Xbox One S que incluye no sólo la consola sino dos controles y también una membresía de tres meses. El sistema de juego, que generalmente viene con un solo control, generalmente se vende por alrededor de US$400. Un control adicional se vende por alrededor de US$50. Y una suscripción a Game Pass cuesta US$10 por mes.