Coronavirus: ¿Quiénes deben usar máscaras y cuándo es correcto usarlas?

Getty Images

El coronavirus, un virus novel que fue detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, ha infectado a más de 113,000 personas y ha causado más de 3,900 muertes.

A finales de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que se están viendo epidemias del coronavirus en diferentes partes del mundo, por lo que "hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia". Por su parte, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indicó que se deberían iniciar los preparativos para un posible brote de coronavirus en el país.

Sin embargo, ante la propagación de este virus las personas han realizado compras de pánico de productos como mascaras quirúrgicas —también conocidas como tapabocas o cubrebocas—, gel antibacterial y toallitas desinfectantes, provocando el alza de precios y escasez de estos productos.

Funcionarios del sector salud han indicado que las personas que no están enfermas no deberían utilizar mascaras para protegerse de la infección, ya que estas deben ser utilizadas solo por las personas enfermas —con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad a los demás— y por los especialistas en salud, quienes están más expuestos al virus.

"Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído la enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica", dice la página Web de la OMS. La organización reitera que la existencia de mascarillas en el mundo se está agotando, por lo que recomienda utilizarlas de manera sensata: "Si usted no está enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla".

Por su parte la CDC recomienda que las personas que están sanas no usen tapabocas como método de protección ante las enfermedades respiratorias, incluido el COVID-19. "Únicamente debes usar una mascara si un profesional de la salud lo recomienda", dice el sitio Web de CDC.

Las medidas recomendadas más eficaces contra el COVID-19, según la OMS y el CDC son:

Lavarse las manos con frecuencia

Cubrirse la boca con el codo al toser o estornudar, o bien con un pañuelo de papel y después tirarlo a la basura

Mantener una distancia de, al menos, 1 metro (3 pies) con personas que tosen o estornudan

Quedarse en casa si estás enfermo



Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente



Asimismo, empresas de la industria tecnológica, como Facebook, Amazon e eBay, han tomado medidas para luchar contra la desinformación y evitar el alza de precios en productos ante la actual crisis del coronavirus.