Minecraft estalla durante la pandemia y alcanza 126 millones de usuarios al mes

Minecraft ya era todo un fenómeno internacional, pero ahora es aún más grande. Microsoft dijo que su juego para construir mundos digitales, que se lanzó hace nueve años, rebasó las 200 millones de copias vendidas y alcanzó 126 millones de jugadores por mes.

Gran parte del éxito reciente está relacionado a la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Microsoft dijo que en abril registró un alza del 25 por ciento en el número de jugadores que se unieron a la comunidad, y un incremento del 40 por ciento en el número de personas que jugaron con otros.

"Estos momentos extraordinarios nos recuerdan más que nunca lo importante que son los juegos de rol como Minecraft para ofrecer un escape del día a día y promover las conexiones sociales con amigos y familiares", escribió Helen Chiang, la encargada de Mojang, el estudio que hace Minecraft, en una entrada de blog este lunes 18 de mayo.

El éxito de Minecraft viene en parte a su diseño abierto, que permite a los jugadores explorar, hallar objetos y lugares dentro del juego, y también construir todo lo que quieran. Su popularidad motivó la creación de otros juegos como Minecraft Earth, el esfuerzo de la empresa para usar un teléfono para sobreponer el mundo virtual de Minecraft sobre el espacio físico, al estilo de Pokémon Go. Microsoft también tiene planes de lanzar una nueva aventura llamada Minecraft Dungeons, donde los jugadores pelearán contra hordas de criaturas tipo zombies mientras exploran el mundo dentro del juego.

El encierro por el coronavirus ha provocado un incremento en ventas de Minecraft y otros videojuegos. El coronavirus ha cobrado la vida de más de 306,000 personas e infectado a más de 4.5 millones, según datos de la Universidad John Hopkins.

Para el trimestre que acabó en marzo, los consumidores habían gastado US$9,580 millones en juegos, un alza del 11 por ciento frente al año anterior, según la firma de investigación de mercado NPD Group. Entre los títulos más populares están Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 y NBA 2K20.

Para ayudar a los estudiantes, que en su mayoría no podrán volver a la escuela antes del otoño, Microsoft creó una versión educativa de Minecraft disponible gratuitamente para los maestros hasta junio. Microsoft dijo que el material educativo ha sido descargado ya más de 50 millones de veces desde que lo ofreció como parte de Minecraft en marzo.