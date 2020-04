Estas máscaras de lucha libre te ayudan a pelear contra el coronavirus

Armando Marin/Jam Media/Getty ImagesGetty Images

Agobiados económicamente por la suspensión de la actividad deportiva, algunos profesionales de la lucha libre en México encontraron una vía para generar ingresos: fabricar tapabocas inspiradas en máscaras de luchador para que los ciudadanos se protejan del COVID-19.

Los años de experiencia usando prendas que cubren la cara y, en algunos casos, generando su propias vestimentas, prepararon a estos personajes para fabricar tapabocas, ahora que el uso es obligatorio por el oronavirus.

"La semana pasada nos la pasamos muy difícil, no había ventas para nada, y mi esposa me dice: '¿por qué no hacemos cubrebocas?'. Entonces hicimos unos, pero usando el material que teníamos para los trajes. Usamos las licras y las telas de trajes de lucha libre. Es igual a una máscara de lucha libre, así los estamos fabricando", dijo el luchador conocido como Hijo del Soberano, en un reportaje que apareció el 2 de abril, en la página web de ESPN.

"Soy tío de Soberano Junior, soy de la dinastía de los Soberanos. Me dedico a hacer trajes de luchadores, mando a Costa Rica, Estados Unidos, Ciudad de México, muchos de los luchadores que están en la Arena México son mis clientes. Entonces, se acabaron los eventos masivos, la lucha libre, por ende se acaba la costura, en cuestión de trajes de lucha libre. Yo nada más vivo de esto, de trajes de lucha y de luchar", aseguró el luchador que vive en Torreón, Coahuila.

Según ESPN, cada tapabocas o barbijo que fabrica El Hijo del Soberano, tiene un valor de 150 pesos (casi US$6), pero este luchador no es el único que está surtiendo al mercado.

Hector Vivas/Getty Images

José Isaías Huerta, un expeleador de 53 años conocido como El Gato Gris, aseguró el 24 de abril a la agencia de noticias AFP que el negocio es rentable, pues en menos de un mes vendió 600 piezas. Actualmente produce 30 mascarillas por día y estima que para atender los pedidos recibidos le harán falta 35 jornadas de trabajo.

Según AFP, Huerta vende cada mascarilla a 50 pesos (US$2), casi el doble del precio de los paquetes de 10 mascarillas convencionales, de poco grosor, que se encuentran en farmacias.

El inicio del negocio

El Gato Gris, después del retiro, compró dos máquinas de coser para fabricar máscaras tanto para luchadores como para los fanáticos. Las vende afuera de los gimnasios donde se normalmente se realizan los combates, pero tras el cierre de la actividad deportiva, cambió de ramo.

"El mexicano lleva la lucha en las venas, el luchador es el héroe del aficionado que realmente vive y le gusta la lucha libre. Lo veo con esto [las mascarillas] que estamos haciendo", concluyó Huerta.

Hasta el jueves 23 de abril, México reportó 11,633 casos confirmados de COVID-19 y 1,069 fallecimientos.

