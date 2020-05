Esta cabina para desinfectar ayudará a luchar contra el coronavirus

Agrandar Imagen Aeropuerto Internacional de Hong Kong

Las escenas de descontaminación son algo común en la ciencia ficción, pero existe una versión real de una cámara para desinfectar que se está poniendo a prueba en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

La cámara revisa la temperatura de la persona antes de que esta entre a la misma para pasar por un proceso de desinfección de 40 segundos de duración.

"La superficie interior de la cámara está equipada con una capa antimicrobiótica que puede matar virus y bacterias en el cuerpo humano y en la ropa de forma remota", dijo en un comunicado la autoridad del aeropuerto de Hong Kong.

El booth rocía un líquido antigérmenes de BioEm. "La cámara se mantiene en presión negativa para prevenir la contaminación entre el ambiente interior y el exterior", según la autoridad del aeropuerto.

El aeropuerto de Hong Kong es el primero en utilizar la cámara leanTech J-1, pero el centro de convenciones AsiaWorld-Expo en Hong Kong anunció a finales de marzo que fue el primero en instalar una de estas cámaras.

Esta cámara, sin embargo, no está destinada a los pasajeros —al menos no por ahora. Actualmente la usa el personal responsable de las labores de salud pública en el aeropuerto. Aunque la cámara puede ser eficaz para matar a los virus en las superficies exteriores de una persona, no está dirigida al tratamiento de COVID-19.

La CleanTech J-1 es solo uno de los aspectos en los planes de limpieza del aeropuerto de Hong Kong, que incluyen la aplicación de una capa antimicrobiótica en las superficies y el despliegue de un robot con un esterilizador de luz ultravioleta.