En China, crean herramienta para detectar quién no lleva mascarilla: reporte

Tomohiro Ohsumi/Getty Images

La crisis del coronavirus ha traído consigo el desarrollo de diversas herramientas tecnológicas para evitar su propagación.

De acuerdo con un reporte de The Next Web, Baidu, la empresa propietaria del conocido buscador chino con el mismo nombre, ha desarrollado una herramienta de código abierto que permite detectar individuos dentro de una multitud que no llevan mascarilla protectora contra contagios en su cara. Según Baidu, la herramienta se basa en inteligencia artificial entrenada con más de 100,000 imágenes y tiene una capacidad de acierto del 96.5 por ciento.

El coronavirus puede propagarse a través del contacto cercano con una persona infectada a través de la tos, los estornudos o las gotas respiratorias. Por ello, China ha obligado a sus ciudadanos a usar mascarillas en varias regiones en sitios públicos como restaurantes, centros comerciales y transporte público. Además, algunos centros de trabajo relacionados con grandes compañías como Apple se mantienen cerrados por orden de las autoridades por alto riesgo de contagio.

Recientemente, la agencia de noticias estatal de China dijo que el país cuenta con una aplicación apodada "detector de contacto cercano" diseñada para informar a los usuarios si corren el riesgo de contraer la enfermedad dependiendo de lo cerca que hayan estado de alguien infectado o sospechoso de estar infectado.

Por ahora, todas estas medidas y herramientas son preventivas y es lo único que los ciudadanos pueden hacer para protegerse ante el virus que ya ha costado la vida más de 1,700 personas y cuya vacuna podría tardar hasta 18 meses en llegar.