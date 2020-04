Se cancelan el desfile puertorriqueño y la marcha de orgullo gay en Nueva York

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el lunes 20 de abril que para evitar la propagación del coronavirus, las grandes reuniones y eventos que estaban programados para el mes de junio, se suspenden, incluyendo el Desfile Puertorriqueño y la Marcha del Orgullo gay, conocida como New York Pride.

"Cuando miles y miles de personas se reúnen en un lugar, por supuesto, eso va en contra de todo lo que estamos tratando de hacer con el distanciamiento social y refugiarse en un lugar", dijo de Blasio, según el New York Times, en su rueda de prensa diaria. La ciudad ya había cancelado los permisos para todos los eventos no esenciales en mayo.

Según el Times, La medida del alcalde fue anunciada luego de que las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut presentaran el 19 de abril, el número más bajo de muertes desde que intentan controlar la pandemia. El total de decesos fue de 680, casi un 50 por ciento más bajo que el día más mortal del brote, cuatro días antes, cuando se contabilizaron 1,300 fallecidos.

El Desfile del Día de Puerto Rico estaba programado para el 14 de junio y su suspensión significa un duro golpe para la economía de la ciudad. De acuerdo los organizadores, en este evento participan más de 80,000 personas y se reúnen hasta 2 millones como espectadores. Esta parada funciona para mostrarle al mundo las manifestaciones culturales de Puerto Rico, como la música, los trajes típicos y la rica variedad gastronómica.

El New York Pride (antes conocido como el Orgullo Gay), estaba pautado para el 28 de junio. Es una celebración de la cultura y del orgullo del colectivo LGTB+ (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) en la Gran Manzana.

Otros eventos suspendidos

El festival de música Coachella, que se realiza desde 2001 y que estaba pautado para abril en el sur de California, también fue suspendido. Los organizadores lo informaron el martes 10 de marzo, luego de una ola intensa de rumores.

En un comunicado, los encargados de la serie de conciertos más esperados en Estados Unidos dijeron que la decisión se tomó pensando en la salud del público y todos los involucrados en el show, "bajo la dirección del Condado de Riverside [California] y las autoridades de salud locales".

El festival estaba pautado para dos fines de semana de abril: del 10 al 12 y del 17 al 19, en Indio, California. En el breve comunicado, la organización informó que fue reprogramado para el 9-11 de octubre y 16-18 de ese mes.

Coachella se fundó en 1999, y según The New York Times, "atrae a 125,000 personas por día y se ha convertido en un referente para el negocio de giras multimillonarias". Para este año estaban anunciados artistas como Frank Ocean, Lil Nas X, Lana del Rey, Rage Against the Machine, Thom Yorke, entre otros.

En Estados Unidos ya se han cancelado varios festivales por el coronavirus, como Calle 8, el Ultra Music de Miami y el South by Southwest de Texas. Otros artistas, como Pearl Jam, suspendieron su gira por el país. Recientemente, Madonna terminó antes de tiempo su tour, al suspender sus dos últimos conciertos en París. De hecho en Francia se canceló el famoso festival Tomorrowland. Igualmente se ha detenido la actividad deportiva en muchos países.

Según organismos oficiales, el coronavirus ha infectado a más de 100,000 personas y ha causado más de 4,000 muertes. La Organización Mundial de la Salud reportó la presencia de COVID-19 en 100 países por lo que aumenta la amenaza de una pandemia.