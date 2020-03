Coronavirus: Festival de música Coachella se suspende hasta octubre

El festival de música Coachella, que se realiza desde 2001 y que estaba pautado para abril, fue suspendido por el coronavirus. Los organizadores lo han informado este martes 10 de marzo, luego de una ola intensa de rumores.

En un comunicado, los encargados de la serie de conciertos más esperados en Estados Unidos dicen que tal decisión se tomó pensando en la salud del público y todos los involucrados en el show, "bajo la dirección del Condado de Riverside y las autoridades de salud locales".

El festival estaba pautado para dos fines de semana de abril: del 10 al 12 y del 17 al 19, en Indio, California. En el breve comunicado, la organización informó que fue reprogramado para el 9-11 de octubre y 16-18 de ese mes.

Coachella se fundó en 1999, y según The New York Times, "atrae a 125,000 personas por día y se ha convertido en un referente para el negocio de giras multimillonarias". Para este año estaban anunciados artistas como Frank Ocean, Lil Nas X, Lana del Rey, Rage Against the Machine, Thom Yorke, entre otros.

En Estados Unidos ya se han cancelado varios festivales por el coronavirus, como Calle 8, el Ultra Music de Miami y el South by Southwest de Texas. Otros artistas, como Pearl Jam, suspendieron su gira por el país. Recientemente, Madonna terminó antes de tiempo su tour, al suspender sus dos últimos conciertos en París. De hecho en Francia se canceló el famoso festival Tomorrowland. Igualmente se ha detenido la actividad deportiva en muchos países.

Según organismos oficiales, el coronavirus ha infectado a más de 100,000 personas y ha causado más de 4,000 muertes. La Organización Mundial de la Salud reportó la presencia de COVID-19 en 100 países por lo que aumenta la amenaza de una pandemia.