Coronavirus: Estos son los deportes que puedes ver en TV y desde casa

Solo en Asia empiezan a jugarse algunos partidos de fútbol y béisbol, mientras en el resto del mundo se cancelan competencias y hasta los Juegos Olímpicos, por el coronavirus. Entonces, ¿no hay opciones para los fanáticos de los deportes? ¿Están condenados a ver series por el resto de la cuarentena? Afortunadamente no.

Si vives en Estados Unidos, aún tienes varias opciones para disfrutar de contenido deportivo, si bien es obvio que no vas a encontrar muchas transmisiones en vivo. En el menú, sin embargo, hay mucho análisis, recuentos y revisiones de eventos que bien merecen una segunda mirada. No en balde hace poco una de las mayores noticias que dio la vuelta al mundo fue el paso de Tom Brady a los Buccaneers.

En ese sentido, de seguir noticias, cambios de jugadores y movimientos del mercado, sigue siendo la gran opción para los más fanáticos del deporte. Ahora ha ampliado el seguimiento que hace SportsCenter, al deporte (paros, posibles cambios de fechas, etc). Pero además, siguen los documentales que han sido tan aplaudidos por la crítica. Esta semana que pasó presentaron Dwyane Wade Life Unexpected y repitieron 30 for 30: Rodman: For Better or Worse.

Fox Spots 1, por ejemplo, aún está transmitiendo algunos eventos en vivo, pero sin público, como la lucha libre (WWE SmackDown), Bowling, NASCAR (que aún no ha arrancado y se debate la fecha de inicio) y carreras de caballos. Este canal también puede echar mano de su poderoso archivo, con resúmenes, carreras o juegos de: MLB, NASCAR, Premier Boxing Championship, baloncesto universitario, fútbol universitario y XFL (de Vince McMahon), además de documentales y docuseries como Magnify.

Tennis Channel, por su parte, tiene un programa en vivo diario, de 12 p.m. a 3 p.m. (con repeticiones a las 8 p.m. y 11 p.m.). También retransmite todos los partidos y torneos de 2019. Lo interesante de esta propuesta es que los fanáticos podrán votar por los duelos que quieran ver o entrevistas de los protagonistas de grandes duelos.

Reproduciendo: Mira esto: Coronavirus: Lo que necesitas saber sobre el brote de...

Golf Channel presenta una opción parecida. El anfitrión David Feherty le hace entrevistas a grandes nombres de la industria del deporte en Estados Unidos, como Bobby Knight, Charles Barkley, Stephen Curry, Bill Russell y Doc Rivers. Además de programas instructivos para mejorar la práctica del golf, el canal transmite el Campeonato Valspar 2018 del PGA Tour y la Copa de Fundadores de LPGA y el Campeonato Volvik en lugar de los eventos programados para 2020.

Según el sitio Web Deadline, que realizó una amplia lista de canales que están ofreciendo programación deportiva, MLB y NBA están analizando las opciones para ofrecerle una amplia programación a los usuarios, utilizando el archivo con el que cuentan,

Debes estar atento a los anuncios de MLB y NBA, porque podrían seguir el camino de la FIFA, que abrió sus archivos para todo el público. Regularmente esos archivos contienen partidos de fútbol, entrevistas y contenido exclusivo para los suscriptores premium. Ahora puedes revivir cualquier mundial masculino y femenino.

Nota del editor: Esta nota se seguirá actualizando en la medida que evolucione el deporte en el mundo y las programaciones.