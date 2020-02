Centers for Disease Control and Prevention

La propagación del coronavirus (COVID-19) ha generado angustia y preocupación en todo el mundo, y muchas personas buscan la manera de mantenerse saludables. En redes sociales, se ha desatado una discusión que tiene que ver con la relación que hay entre el vello facial —bigotes y barbas— y los cubrebocas, ya que el uso de cualquier tipo de barba a la hora de usar un cubrebocas, más allá de ser una cuestión de estilo, tiene que ver con la efectividad para prevenir un contagio.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicó una gráfica ilustrativa que muestra un gran número de estilos de cortes de barbas y bigotes señalando cuáles son los mejores para evitar el contagio al usar un cubrebocas. La gráfica fue publicada originalmente en 2017, pero que retomó popularidad con el surgimiento del coronavirus.

"El vello facial que se sigue más allá del área de sellado de un cubrebocas, como barba, patillas o algunos bigotes, interferirá con la efectividad del cubrebocas, que depende de un velo facial apretado que selle para lograr una protección máxima", dice la publicación titulada "¿Tener barba o no tener ? ¡Esa es una buena pregunta!".

Aunque lo mejor es no tener nada o tener muy poco vello facial, esta publicación indica que mientras el vello facial no cruce el sello del cubrebocas no hay problema.

Con el coronavirus, los cubrebocas o tapabocas están recibiendo mucha atención ya que una forma de transmisión de la enfermedad es mediante el rocío de pequeñas gotas mediante la respiración —básicamente, cuando alguien estornuda o tose. De hecho, en las últimas semanas la demanda de este producto ha aumentado de tal manera, que un diseñador en San Francisco ya creó un tipo de cubrebocas con la impresión de tu cara que sería compatible con FaceID.

Desde su aparición, el coronavirus ha infectado a más de 80,000 personas y ha causado más de 2,500 muertes en todo el mundo.