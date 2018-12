El vidrio de Corning ha estado blindando aparatos durante más tiempo que cualquiera de nosotros que hemos estado vivos. La empresa tuvo sus inicios a mediados del siglo XIX desarrollando vidrio resistente al calor para linternas y bombillas; luego se trasladó a fabricar tubos de TV a mediados del siglo XX y ahora cubre muchas de las pantallas de los teléfonos que utilizamos a diario.

Pero para adaptarse a cada molde, el vidrio de Corning ha tenido que evolucionar casi tanto como la tecnología que cubre. Se ha vuelto resistente al calor, resistente a los arañazos, y cada vez más difícil de romper. Y pronto podría dar forma a la próxima generación de pantallas plegables. Viajamos a las oficinas centrales de Corning en su ciudad natal del mismo nombre, Corning, Nueva York, para descubrir qué es lo que los fabricantes de Gorilla Glass están preparando a continuación y qué pistas pueden darnos sobre los dispositivos del futuro.

Encontrando la receta perfecta

Para hacer vidrio necesitas dos ingredientes básicos: arena (sílice) y mucho calor. Pero agregar elementos diferentes a la mezcla dará como resultado un tipo de vidrio completamente diferente. De hecho, incluso cambiar la temperatura de calentamiento o el tiempo de enfriamiento puede alterar drásticamente sus propiedades.

Así es como Corning presenta diferentes tipos de vidrio que pueden servir para diferentes propósitos. Algunos vidrios, como el Gorilla Glass que encontramos en nuestros teléfonos, están hechos para ser resistentes a las caídas y resistentes a los arañazos. Mientras tanto, el vidrio en los parabrisas de los coches está diseñado para romperse en pedazos pequeños (en lugar de fragmentos afilados), y el vidrio utilizado en los vasos de laboratorio debe ser lo suficientemente estable como para no interactuar con los productos químicos que se mezclan en su interior.

"Si piensas en todas las dimensiones del vidrio, su óptica, su composición química, sus propiedades físicas, sus propiedades electromagnéticas ... estamos aprendiendo a controlar todo eso de manera increíblemente precisa", dice Jeff Evenson, vicepresidente principal y director de estrategia en Corning.

La primera parada en nuestro recorrido y la primera etapa en el proceso de innovación: la cocina de prueba de Corning, donde se prueban estas nuevas "recetas" de vidrio. Pero en lugar de hornos, tienen hileras de hornos gigantes que pueden alcanzar temperaturas de más de 1,000 grados centígrados (1,832 grados Fahrenheit), más calientes que el interior de un volcán.

Sarah Tew/CNET

La mezcla se coloca en un recipiente con forma de caldero llamado crisol y se coloca dentro del horno como una pizza, con largas pinzas de metal para proteger a los trabajadores del calor. Cualquier persona que se encuentre cerca de los hornos debe portar un traje y máscara, mientras que los espectadores (como yo y el resto del equipo de CNET) utilizamos gafas oscuras para proteger nuestros ojos. La luz dentro del horno parecía tan brillante como el Sol.

Sarah Tew / CNET

Gorilla Glass necesita cocinar a temperaturas incluso más altas que las de un vidrio normal y cuando el crisol sale del horno, brilla tanto que casi parece blanco. La mezcla interior se ha convertido en un líquido espeso que se vierte en la mesa de metal como un jarabe frente a nosotros. Comienza blanco como el contenedor, pero luego se desvanece en un naranja neón a medida que se enfría, y finalmente se vuelve más claro. Cuanto más frío está, menos maleable se vuelve y si se enfría demasiado rápido, puede romperse. Una vez que se vuelve transparente, se transfiere a un horno especial que puede controlar qué tan rápido se enfría. Pero en estos días Corning está probando un tipo diferente de receta de vidrio.

Vidrio que se dobla

Ahora que Samsung ha anunciado su nuevo teléfono Galaxy plegable y luego que la compañía china Royole presentó el Flexpai plegable, está claro que los teléfonos plegables o flexibles serán una realidad en 2019. Y mientras que las pantallas OLED han sido flexibles durante mucho tiempo, la categoría de producto no funcionará a menos que esas pantallas sean cubiertas con un vidrio similar, razón por la cual Corning continúa trabajando en cuánto se puede doblar el vidrio.

"Para ir a un radio de curvatura ajustado, tienes que ir a un vidrio que sea mucho, mucho más delgado que el que tienes hoy, y parte del vidrio que tenemos en nuestro laboratorio es más delgado que un cabello humano", explica Polly Chu, director de tecnología de Corning.

Corning

Le dimos un vistazo al vidrio flexible ultrafino de Corning, que tiene aproximadamente 0.1 mm de grosor y se puede doblar casi a la mitad como un trozo de papel a un radio de 5 mm. No es su primer vidrio flexible, pero es mucho más delgado y mucho más flexible que el vidrio Willow que introdujeron hace algunos años.

Pude sostener el vidrio en mis manos, y me costó mucho creer que era una lámina de vidrio y no un pedazo de plástico fino.

El plástico también se está considerando como un posible material de cobertura para pantallas de teléfonos plegables. Pero a diferencia del plástico, que tiende a rascarse, arrugarse y cambiar de color con el tiempo, Corning dice que su vidrio conservará su integridad y su color.

"Si observas lo que las personas exigen hoy de sus teléfonos inteligentes... resistencia a los rayones, resistencia a las caídas, buenas propiedades ópticas, gran sensación táctil ... creo que el vidrio probablemente superará al plástico como el material de elección para el material de cubierta", dice John Bayne, vicepresidente y gerente general en Corning Gorilla Glass.

Pero el vidrio de Corning aún está en desarrollo, lo que significa que aún no lo encontrarás en ningún dispositivo plegable y podría tardar para llegar al mercado general. El celular Flexpai, que se dice que comenzará a enviarse en diciembre, utiliza un material plástico para cubrir su pantalla, mientras que se rumorea que Samsung está utilizando una alternativa de poliamida transparente para su teléfono flexible.

"La oportunidad plegable ahora es un pequeño objetivo en movimiento, porque su uso práctico no es del todo claro y el factor de forma no es muy claro", dice Bayne. "Hasta que estas cosas comiencen a manifestarse y sean más claras, tendremos que innovar en diferentes opciones de materiales en el espacio de vidrio para ver cuál es el producto correcto ... y programar nuestro desarrollo en consecuencia".

El vidrio toma la delantera

A medida que las pantallas continúan extendiéndose más allá de los televisores y dispositivos móviles hacia otras industrias, los fabricantes están mirando al vidrio para cubrir sus pantallas. Y es posible que el vidrio de Corning pronto ocupe el asiento delantero cuando se trata del diseño automotriz. A medida que los autos se vuelven cada vez más autónomos, las pantallas se despliegan dentro de los autos para que tanto el conductor como el pasajero las utilicen como centro de control y entretenimiento.

"Dentro del automóvil ... casi todas las superficies tienen forma, excepto esta pantalla, por lo que lo que los diseñadores buscan hacer doblar esas pantallas alrededor del conductor y del pasajero", dice Mike Kunigonis, vicepresidente y gerente general de Corning Automotive Glass Solutions.

Sarah Tew / CNET

Corning ha estado trabajando en pantallas de tablero curvas para interiores de automóviles que se envuelven alrededor de la cabina y vidrio texturizado que puede imitar la madera y otras superficies de automóviles.

Usando una tecnología llamada dead front (frente muerto), Corning puede ocultar los controles debajo de este vidrio texturizado que solo aparecen cuando el vidrio está iluminado. Esto permite que los controles se mezclen a la perfección en la consola y se unan en el tablero. Incluso las ventanas de los autos tienen el potencial de convertirse en pantallas táctiles retroiluminadas, convirtiendo esencialmente cualquier superficie de vidrio dentro del automóvil en una pantalla utilizable.

Sarah Tew / CNET

Y con más vidrio en el asiento del conductor, una buena visibilidad es crucial para cumplir con los estándares de seguridad, razón por la cual Corning también ha desarrollado recubrimientos antirreflectantes para su vidrio que podrían reducir la apariencia de las huellas dactilares y mejorar drásticamente el brillo. La compañía también está haciendo que el vidrio en el exterior del automóvil sea más duradero. Corning se ha asociado con fabricantes de automóviles para desarrollar vidrios de parabrisas que sean más resistentes a las virutas de roca y al granizo.

Ford, BMW y Porsche son solo algunos de los fabricantes de automóviles que han comenzado a usar el vidrio de Corning en sus autos más nuevos, y se espera que más de 50 se implementen en los próximos 18 meses.

El futuro del vidrio

Más allá de los teléfonos y los automóviles, Corning cree que el vidrio seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo de nuevas tecnologías a medida que la compañía continúa desarrollando nuevas recetas que ayudarán a liberar el potencial de este material.

"Hasta ahora, los científicos han incorporado alrededor de 50 elementos de la tabla periódica a la sílice, pero básicamente está disponible toda la tabla periódica y realmente creo que recién comenzamos. Imagínate sostener en tus manos el diccionario inglés Oxford y ver la cantidad de palabras que puedes hacer con solo 26 letras", dice Evenson.