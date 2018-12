Mundial de Rusia está entre las búsquedas más destacadas de Google en 2018

Adidas

Estamos muy cerca del cierre del año y ya es tiempo de echarle una mirada a las búsquedas en español en Google que más curiosidad despertaron en Estados Unidos durante 2018.

La gigante de búsquedas este miércoles dio a conocer los términos más destacados que definieron el espíritu de 2018. Estos términos, y en algunos casos frases, se destacan porque señalan la curiosidad sobre temas de política, deportes, salud, entretenimiento y noticias. Y claro, cuando no conocemos algo, muchos buscamos la respuesta en el mismo lugar: Google.

Ya sea en EE.UU. o en cualquier otro lugar del mundo, la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018 estuvo en la mente de muchos usuarios de Google. Curiosamente, con la excepción de Alexis Sánchez -- delantero de la selección chilena y del Manchester United -- no hubieron otros futbolistas que se destacaron a nivel mundial en las búsquedas de Google. Los latinos en EE.UU. sí parecen estar interesados en planificar sus viajes a los dos próximos mundiales porque quisieron saber dónde tomarán lugar (Qatar en 2022 y en Canadá/Estados Unidos/México en 2026).

Muchas personas también quisieron conocer más sobre y conmemorar algunas de las celebridades que fallecieron este años como al legendario creador de los cómic de Marvel, Stan Lee, y al reconocido chef y anfitrión Anthony Bourdain.

Google también compartió nuevamente las tendencias de búsquedas de los latinos en EE.UU. Entre ellas estuvo "cómo recuperar mi cuenta de Facebook". La empresa de redes sociales ha estado mucho en las noticias este año por temas de las noticias falsas que se han propagado mediante la plataforma, el robo de datos de sus usuarios y sobre cómo comparte los datos de usuarios con sus socios. Estos hechos han llevado a algunos usuarios a desactivar y borrar por completo sus cuentas de Facebook. Algunos, tal vez los que hicieron esta búsqueda, cambiaron de opinión. (Si los has hecho, sí hay una manera para recuperarla, pero tienes que actuar de forma rápida).

Las tendencias de búsquedas por los latinos en EE.UU. por Google ¿Cómo…? ¿Dónde…? ¿Qué es…? ¿Cómo bajar la presión alta? ¿Dónde votar? ¿Qué es el Movimiento Naranja? ¿Cómo decorar una sala? ¿Dónde será el Mundial 2022? ¿Qué es el clenbuterol? ¿Cómo aprender inglés rápido? ¿Dónde está la leche? ¿Qué es la cuaresma? ¿Cómo recuperar mi cuenta de Facebook? ¿Dónde está mi reembolso IRS? ¿Qué es Badabun? ¿Cómo sé si gane algo en Mega Millions? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Qué es heterosexual? ¿Cómo hacer slime? ¿Dónde queda Qatar? ¿Qué es bitcoin? ¿Cómo marcar privado? ¿Dónde sera el Mundial 2026? ¿Qué es el Ramadan? ¿Cómo eliminar las cucarachas? ¿Dónde está Croacia en el mapa? ¿Qué es el gluten? ¿Cómo decorar un pavo de papel? ¿Dónde está la caravana de migrantes? ¿Qué es momo? ¿Cómo hacer papel picado? ¿Dónde nació Luis Miguel? ¿Qué es el TPS?

Otros términos, que me hizo rascar la cabeza de confusión, fueron "qué es el clenbuterol" y "qué es momo". El primero, clenbuterol, me acabo de enterar que es un fármaco que ayuda con problemas respiratorios como el asma y parece que surgió en las búsquedas cuando el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez dio positivo por clenbuterol y tuvo que retirarse de una lucha. Por otro lado, momo en sí no es nada peligroso, pero el "reto de momo" fue un fenómeno viral por WhatsApp que usaron algunos usuarios para amenazar a otros a realizar ciertas tareas. Si no te enteraste de lo que era, siéntete dichoso porque significa que tus hijos tampoco cayeron víctimas de este juego malvado.

Pero claro, también hubieron tendencias en las búsquedas de Google este 2018 que estuvieron impulsadas por momentos bonitos, buenos y alegres. El año arrancó con la pegajosa canción Movimiento Naranja del partido político Movimiento Ciudadano en YouTube. El tema creado como propaganda ahora cuenta con más de 57 millones de vista en el servicio de streaming. De nuevo, si no sabías lo que era, seguro acudiste como muchos otros a Google para aprender más.

Aquí puedes leer más listas de los temas que fueron tendencia en las búsquedas en español en Estados Unidos durante 2018.

Las recetas y canciones que marcaron tendencia con los latinos de EE.UU. por Google Search en 2018 Recetas Canciones Capirotada receta Te Bote Remix Receta de chocoflan Aerolinea Carrillo Chimichurri receta A Traves del Vaso Coctel de camarón receta Amor Foda Lentejas receta Rolling One Coquito receta El Color de Tus Ojos Caldo de pollo receta Radicamos en South Central Receta de champurrado Culpables Receta de camarones 18 Libras Aguachiles receta Fire Up

Y si tu curiosidad sigue ávida, más abajo incluimos también la lista de búsquedas más importantes en inglés.

Las búsquedas más destacadas en Google a nivel global en 2018 Búsquedas (en inglés) Gente (en inglés) Noticias (en inglés) World Cup Meghan Markle World Cup Avicii Demi Lovato Hurricane Florence Mac Miller Sylvester Stallone Mega Millions Result Stan Lee Logan Paul Royal Wedding Black Panther Khloe Kardashian Election Results Meghan Markle Jair Bolsonaro Hurricane Michael Anthony Bourdain Brett Kavanaugh Kavanaugh Confirmation XXXTentacion Hailey Baldwin Florida Shooting Stephen Hawking Stormy Daniels Greve dos caminhoneiros Kate Spade Cardi B Government shutdown

Los actores, celebridades fallecidas y películas más destacadas a nivel global en Google Search durante el 2018 Actores (en inglés) Fallecidos (en inglés) Películas (en inglés) Sylvester Stallone Avicii Black Panther Logan Paul Mac Miller Deadpool 2 Pete Davidson Stan Lee Venom Bill Cosby Anthony Bourdain Avengers: Infinity War Noah Centineo XXXTentacion Bohemian Rhapsody Donald Glover Stephen Hawking A Star Is Born Allison Mack Kate Spade Incredibles 2 Gary Oldman Aretha Franklin The Nun सपना चौधरी Sridevi A Quiet Place Roseanne Barr Burt Reynolds Jurassic World: Fallen Kingdom