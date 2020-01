Copa Libertadores: Cómo ver por Internet y TV en Estados Unidos

Flamengo de Brasil es el último campeón de la Copa Conmebol Libertadores y parece tener plantilla para repetir, al contar con Bruno Henrique y Gabriel Barbosa y jugadores experimentados como Filipe Luis. Pero el otro finalista de la edición de 2019, River Plate, con Marcelo gallardo al mando, está allí para impedírselo.

La edición No. 60 de la Copa CONMEBOL Libertadores, el torneo más prestigioso de Sudamérica, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, arrancó en su fase previa. Esta etapa se juega hasta finales de febrero y es solo hasta marzo que arranca el torneo, con sus divisiones de grupos.

Participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El ganador de esta competencia disputa la Recopa Sudamericana y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

🙌🏆 ¡Llegó la hora! Comienza la #Libertadores 2⃣0⃣2⃣0⃣: este martes se pone en marcha la Fase Previa.



1⃣9⃣ equipos buscan uno de los 4⃣ lugares que quedan en la Fase de Grupos.



🤔 ¿Quiénes se clasificarán? pic.twitter.com/JW99p4bTP0 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 20, 2020

Cuándo y dónde se juega la Copa Libertadores

Este torneo contará con tres fases clasificatorias de eliminación directa. Participan 19 equipos, de los cuales 4 avanzarán a la etapa de grupos y se sumarán a los 28 ya clasificados; de la fase de grupos continuarán los dos primeros de cada llave a las cuatro últimas fases (octavos de final, cuartos de final, semifinales y final), también de eliminación directa, hasta determinar al campeón.

Quienes terminen terceros y los 2 mejores cuartos, irán a la Copa Sudamericana.

La fase de grupos se juega de marzo a mayo de 2020; los octavos y cuartos de final entre julio y agosto; las semifinales entre septiembre y octubre y la final, el 21 de noviembre de este año.

Carabobo vs. Universitario, San José vs. Guaraní y Progreso vs. Barcelona SC son los tres duelos de la primera fase previa de la competición. Los partidos de vuelta se jugarán entre el 28 y el 29 de enero.

🙌 ¡La primera semana de la #Libertadores 2⃣0⃣2⃣0⃣ quedó atrás! Estos fueron los resultados de los partidos de ida de la Fase 1. pic.twitter.com/UfY41DVgPl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 23, 2020

Cómo ver la Copa Libertadores en Estados Unidos

En Estados Unidos, la Copa Libertadores se puede ver por los siguientes servicios:

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.

Los canales beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español transmiten los partidos de la Copa Libertadores. Puedes seguir por Internet los encuentros también con beIN SPORTS CONNECT. Los planes de estos servicios varían según tus necesidades y van dede US$19.99 por mes hasta US$199.99.

fuboTV

FuboTV sigue a una gran cantidad de ligas, incluida esta Copa. Los precios comienzan desde US$54.99, por mes, en adelante.

Fanatiz USA

Fanatiz ofrece partidos en vivo y on demand en HD, a través de múltiples dispositivos. Cuenta con planes diferentes: desde US$4,99 por mes hasta US$79 todo el año. Igualmente, puedes disfrutar de un servicio de prueba gratis por 14 días.

Si quieres revisar otros servicios que transmiten fútbol en Estados Unidos, te dejamos esta lista que realizamos en CNET en Español.