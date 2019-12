Copa América 2020: grupos, calendario y todo lo que debes saber

El 3 de diciembre se realizó el sorteo de los grupos de la Copa América 2020, en Cartagena, Colombia, y Argentina parece ser la sede que tiene todo a favor para avanzar a las rondas importantes.

Como se recordará, la Copa América se jugará por primera vez en dos países: Argentina y Colombia. La selección Albiceleste se enfrentará a rivales en teoría más accesibles en el llamado grupo de la Zona Sur: Australia, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

En el segundo grupo, denominado Zona Norte, quedaron emparejados el otro combinado anfitrión junto con Brasil, Catar, Venezuela, Ecuador y Perú.

¡DEFINIDOS LOS GRUPOS!

Nada evitará que vibres con esta @CONMEBOL #CopaAmérica 2020.

El partido inaugural de la Copa América 2020 se jugará el 12 de junio, entre Argentina y Chile. Colombia debutará con Ecuador un día después.

A continuación todo lo que debes saber de este torneo.

Grupos de la Copa América

Grupo A

1. Argentina

2. Australia

3. Bolivia

4. Uruguay

5. Chile

6. Paraguay



Grupo B

1. Colombia

2. Brasil

3. Catar

4. Venezuela

5. Ecuador

6. Perú

Sedes de la Copa América

ARGENTINA

Buenos Aires: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (66,000 espectadores).

Mendoza: Estadio Malvinas Argentinas (38,000 espectadores).

La Plata: Estadio Único Ciudad de La Plata (43,000 espectadores).

Córdoba: Estadio Mario Alberto Kempes (57,000 espectadores).

San Juan: Estadio del Bicentenario (25,286 espectadores).



COLOMBIA

Bogotá: Estadio Nemesio Camacho, "El Campín"-

Cali: Estadio Pascual Guerrero.

Medellín: Estadio Atanasio Girardot.

Barranquilla: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Pereira: Hernán Ramírez Villegas (En estudio por la Conmebol).

Calendario de la Copa América

Primera fecha

Grupo A

Argentina vs. Chile (12 de junio, Monumental, de Buenos Aires).

Australia vs. Uruguay (13 de junio, Córdoba).

Paraguay vs. Bolivia (13 de junio, Mendoza).

Grupo B

Colombia vs. Ecuador (13 de junio, El Campín, de Bogotá).

Brasil vs. Venezuela (14 de junio, Cali).

Perú vs. Catar (14 de junio, Medellín).

Segunda fecha

Grupo A

Argentina vs. Uruguay (16 de junio, Córdoba).

Chile vs. Bolivia (16 de junio, Mendoza).

Paraguay vs. Australia (17 de junio, Mendoza).



Grupo B

Colombia vs. Venezuela (17 de junio, Pascual Guerrero, de Cali).

Ecuador vs. Catar (18 de junio, Bogotá).

Perú vs. Brasil (18 de junio, Barranquilla).

Tercera fecha

Grupo A

Argentina vs. Paraguay (20 de junio, Buenos Aires).

Uruguay vs. Chile (21 de junio, Mendoza).

Australia vs. Bolivia (22 de junio, La Plata).



Grupo B

Colombia vs. Perú (21 de junio, Atanasio Girardot, de Medellín).

Venezuela vs. Ecuador (22 de junio, Bogotá).

Brasil vs. Catar (23 de junio, Barranquilla).

Cuarta fecha

Grupo A

Chile vs. Paraguay (25 de junio, Córdoba).

Argentina vs. Australia (26 de junio, Buenos Aires).

Uruguay vs. Bolivia (26 de junio, La Plata).



Grupo B

Colombia vs. Brasil (27 de junio, Metropolitano, de Barranquilla).

Ecuador vs. Brasil (27 de junio, Medellín).

Venezuela vs. Catar (28 de junio, Cali).

Quinta fecha

Grupo A

Argentina vs. Bolivia (30 de junio, La Plata).

Uruguay vs. Paraguay (30 de junio, Santiago del Estero).

Australia vs. Chile (30 de junio, Córdoba).



Grupo B

Colombia vs. Catar (1º de julio, Metropolitano, de Barranquilla).

Venezuela vs. Perú (1º de julio, Cali).

Brasil vs. Ecuador (1º de julio, Bogotá).

Cuartos de final

4 de julio

1B vs. 4A (1)

Barranquilla



2B vs. 3A (2)

Cali



5 de julio

1A vs. 4B (3)

Buenos Aires



2A vs. 3B (4)

La Plata

Semifinal

8 de julio

Ganador 1 vs. Ganador 2

Medellín



8 de julio

Ganador 3 vs. Ganador 4

Córdoba

Tercer puesto

11 de julio

Bogotá

Final

12 de julio

Barranquilla

¿Mejor formato?

"El nuevo formato contempla un total de 38 partidos y da la opción al aficionado de disfrutar de al menos cinco partidos de su selección en un país cercano y fronterizo, lo que refuerza el espectáculo y la fiesta deportiva", dice un comunicado publicado en la página web de la Conmebol, en abril de este año.

Sin embargo, no se adelantaron detalles de la manera en que se repartirán los partidos de cuartos de final, semifinales y final, que obligarían los cruces de grupos.

La Copa América 2020 se realizará en junio del año entrante, mientras que en junio de este año se realizará la edición de 2019, con sede en Brasil.

Apenas se dio a conocer la noticia, #Argentina, #Colombia y #Conmebol se convirtieron en tendencia en diferentes países de Latinoamérica. Aunque no de muy buena gana porque el anuncio no fue del agrado de los aficionados y dejó algunas preguntas al aire.

Copa America 2020. 30 partidos para la fase de grupos con apenas cuatro equipos eliminados en esa instancia inicial? El ganador jugará más partidos que el campeón mundial? Un vuelo de seis horas para quienes deban viajar al país de la definición? Cuánto va a durar la competición? — VarskySports (@VarskySports) April 9, 2019

Absurdo

Negar la sede única de Colombia para la Copa América 2020 es injusto y que la comparta con la Argentina es un absurdo tan grande como los 6.700 km que separan a Bogotá de Buenos Aires. — Mariano Olsen (@olsendeportes) April 9, 2019

La Conmebol no tiene vergüenza ni memoria:

Permitir siquiera que Argentina se postule para organizar la Copa América 2020 despues del papelón River- Boca, es ridículo y sospechoso como todo lo que rodea a esa entidad sudamericana. — Mariano Olsen (@olsendeportes) April 5, 2019

Raro



Argentina y Colombia compartirán la organización de la Copa América 2020. Lo oficializó la Conmebol. Otra rareza del fútbol sudamericano. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) April 9, 2019

Despropósito

Colombia 🇨🇴 y Argentina 🇦🇷 serán las sedes de la Copa América 2020. Me parece un despropósito; es increíble hacer un torneo en países que están en dos extremos del continente. ¿Qué opinan ustedes? pic.twitter.com/wl7kPKeaCe — Juan Camilo Vargas (@JuanCaVargas13) April 9, 2019

La afición es maltratada

#ElVBARCaracol



"No estaré de acuerdo nunca en que se compartan las sedes de la Copa América. Siento pena de eso, es un maltrato a la afición": @JorgeLPintoA



El DT de Millonarios dio su opinión sobre la postulación de Colombia y Argentina como sedes de la Copa América 2020. pic.twitter.com/Pd1DJhbQzE — El VBAR (@VBarCaracol) April 5, 2019

