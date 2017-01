Foto de Hyundai

LAS VEGAS -- Si vives en un clima frío como Chicago, o caliente como Miami, ahora puedes ajustar la temperatura de tu carro desde el interior de tu casa o desde donde sea que te encuentres, antes de montarte en él... con sólo tu voz.

Hyundai, la gigante automotriz coreana, anunció este martes desde la feria de electrónica de consumo CES 2017 que pronto todos sus vehículos que utilizan el servicio Blue Link para conectarse a Internet serán compatibles con la asistente virtual de Google. Esto significa, que si tienes una bocina inteligente Google Home en casa o si estás sobre la marcha y tienes el celular Google Pixel, podrás controlar algunas funciones de tu carro Hyundai con varios comandos de voz.

Además de controlar la temperatura de la cabina del carro, podrás decirle a Google Assistant que te encienda el carro, que te abra las puertas o que envié la dirección de algún lugar al sistema de navegación de Hyundai, entre otros comandos.

'OK, Google' no es la única manera mediante la cual puedes gestionar los controles de tu carro Hyundai. La automotriz ya había incorporado a la asistente virtual Alexa de Amazon el pasado noviembre. Hyundai no divulgó cuándo llegará Google Assistant a sus vehículos.

Lee aquí toda nuestra cobertura de la feria de tecnología CES 2017 en Las Vegas.