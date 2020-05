Control Z: La Élite mexicana se estrena en Netflix

Netflix

Si te gustaron Élite y 13 Reasons Why, prepárate porque la serie mexicana Control Z se acaba de estrenar en Netflix y pinta para convertirse en tu nueva serie de cuarentena.

Control Z está dirigida por Bernardo De La Rosa y Alejandro Lozano (director de Matando cabos). La nueva propuesta de Netflix se desarrolla en el Colegio Nacional, una prestigiosa escuela en la Ciudad de México que te recordará un poco a Las Encinas en Élite.

Sin embargo, a diferencia de la serie española y la estadounidense, en Control Z nadie se muere (al menos en los primeros dos capítulos que pude ver para escribir esta reseña). El villano a vencer es un hacker que pretende divulgar los secretos íntimos de los estudiantes del Nacional.

La verdad es que esta serie mexicana tiene un poco de todo, ya que aborda temas complejos como acoso escolar y la desigualdad entre clases sociales, al mismo tiempo que desarrolla varias historias de amor, y de venganza. Sin embargo, a diferencia de otras series, Control Z sigue un poco la línea de un drama criminológico, al estilo de Mentes criminales pero en su versión adolescente en donde todos viven metidos en sus celulares. En la serie Sofía (Ana Valeria Becerril), una estudiante poco social y muy observadora, aplicará sus dones de detective para desenmascarar al hacker de la escuela. O al menos esa es su intención.

Mi recomendación es que si perteneces a la generación Z y te gustaron tanto Élite como 13 Reasons Why, no veo porqué esta serie no se convertirá en una de tus favoritas.

Control Z se estrena el 22 de mayo en Netflix, y aunque su reparto está conformado mayormente por jóvenes con corta trayectoria, hay rostros conocidos como el de la protagonista Becerril, quien tuvo un papel protagónico en la película mexicana Las Hijas de Abril, y Xabiani Ponce de León, quien protagonizó Esto no es Berlín. A ellos se le suman Paulina Castro, quien tuvo un papel secundario en La casa de las flores, Ariana Saavedra quien apareció en un videoclip de Maluma, y Michael Ronda, antagonista en la serie de Disney Channel Soy Luna, entre varios más.