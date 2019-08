Las maneras más extrañas de volverte zombie según Hollywood

Hagas lo que hagas, no te dejes morder. Esa es la premisa regular en cualquier película sobre zombies, como Zombieland: Double Tap, que se estrenará el próximo 18 de octubre.

Zombieland plantea que la humanidad fue diezmada por una mutación del virus de las vacas locas. Cada vez que uno de los infectados muerde a una persona, la enfermedad se propaga.

Sin embargo, no siempre las películas del llamado género Z responden a esta dinámica. A veces los contagios son tan extraños que te pueden matar, pero de la risa.

Hagamos un repaso por algunas de las maneras más originales para convertirte en un muerto viviente, según Hollywood.

Por un satélite

Pasan los años, llegan más películas de zombies y todas nos devuelven a George A. Romero y el clásico Night of the Living Dead, de 1968. En la edición original se explicaba que la radiación de un satélite llegado desde el planeta Venus y había despertado a los muertos de sus tumbas. La aclaratoria fue exigida por la distribuidora de la cinta, sin embargo fue eliminada en la sala de edición para acortar la duración de la obra.

Por un error en el trámite de los derechos de autor, la película se convirtió en materia de dominio público y cada quien la editó a su placer para presentarla en festivales, cines y autocines. Una, sin embargo, mantiene la duración original, con todos los detalles que escribieron los guionistas y allí está la explicación inicial.

Por un hechizo

Alguien o algo tenía que haber influenciado a George A. Romero y la respuesta está en las cintas sobre zombies, manejados mediante la magia negra del vudú. El libro The Magican Island, de William Buehler Seabrook, fue la fuente de la que bebieron todos.

Al día de hoy se siguen haciendo películas que hablan de brebajes y hechizos que provienen del Caribe (Haití, casi siempre). White Zombie, de 1932, es la primera de ellas, un filme de culto con el gran Bela Lugosi en plan de malvado hechicero, capaz de hipnotizar a ejércitos y mujeres con una bebida y un chasquido de dedos.

Lo que diferencia al muerto viviente, producto del Vudú, con respecto a sus congéneres, es que no es violento ni come carne humana obligatoriamente. De hecho, en algunos casos, puede volver a la normalidad con un tratamiento específico.

En la famosa película Pet Sematary, basada en el libro de Stephen King, que recientemente tuvo un reboot, los animales y humanos fallecidos regresaban de la muerte tras un rito en un cementerio indígena.

Por nuggets de pollo

En Cooties, Elijah Wood (The Lord of the Rings), tendrá que sobrevivir, literalmente, a su primer día de clases. Los pequeños de la escuela Fort Chicken Elementary se convierten en salvajes depredadores después de consumir nuggets de pollo.

Esta cinta nos enseña que el estudiantado puede ser más cruel de lo que ya pensamos y que las medidas a tomar más crueles que una simple amonestación en el cuaderno.

Por suero y lobotomía

Basada vagamente en el cuento de H.P. Lovecraft, en Reanimator un estudiante de medicina decide demostrar su teoría sobre la reanimación de los muertos con una fórmula química que se inyecta. Este suero, que la producción tomó de las barritas luminosas que se pueden comprar en el mercado, desata la acción en este filme.

Además, los cerebros de los fallecidos también se activaban con una operación en el cerebro, lo que hoy conocemos como lobotomía cerebral. Para sorpresa de todos, Reanimator se convirtió en un film muy buscado por los seguidores del cine Z.

Por la mordedura de un castor

Zombeavers es una de esas locuras absurdas que los amantes de lo freaky buscan. En esta comedia de 2014, que dirige Jordan Rubin, un grupo de jóvenes desea pasar un fin de semana divertido en una cabaña. Pero la fantasía se convierte en pesadilla cuando se topan con un grupo de castores hambrientos de sangre humana.

A pesar de que el origen de los castores nos lleva a un químico tóxico, lo más celebrado en Zombeavers es la transformación de los humanos en los animalitos de agua. Se trata de una combinación entre los maquillajes que hemos visto en las películas baratas de hombres lobos y el video Thriller, de Michael Jackson.

La cinta no fue exactamente un éxito, pero le permitió a su director hacerse cargo en 2019 de un proyecto que los fanáticos del terror aman: Critters.

Por el hielo y el nazismo

No es buena idea que si te encuentras a un soldado nazi, lo mates y lo sepultes en una zona gélida. El hielo puede conservar la maldad del ejército que dirigió Adolf Hitler. O al menos eso es lo que dice el genial largometraje de Tommy Wirkola, Død snø (Dead Snow).

Esta cinta noruega de 2009, conocida en Latinoamérica como Zombis Nazis, explota una leyenda nórdica y la combina con el género slasher, convirtiendo una idea aparentemente descabellada en un clásico.

