Las nuevas y flamantes computadoras MacBook Pro (2016) ya son una compra segura, al menos de acuerdo con el reporte actualizado de Consumer Reports publicado el jueves, el cual sustituye al reporte de diciembre que sugería a los compradores evitar estas computadoras por no superar sus pruebas de batería.

"Evaluamos por primera vez la MacBook Pro en diciembre, y encontramos que los resultados de la vida de la batería eran muy inconsistentes (con resultados de 3.75 horas y 19.5 horas)", dice Consumer Reports. "Eso llevó a que las computadoras tuvieran una calificación baja a pesar de desempeñarse bien en pantalla y rendimiento".

Sin embargo, en las nuevas pruebas, CR dice que las computadoras tuvieron un mejor y más equilibrado desempeño en la vida de la batería; uno de los modelos puestos a prueba tuvo un desempeño sobresaliente, ofreciendo una vida de batería de 18.75 horas con una sola carga.

El cambio se debe a una actualización del sistema operativo macOS que Apple liberó el 9 de enero. El parche, actualmente en manos de desarrolladores, corrige un bug en Safari, el navegador del sistema operativo, que ponía mucho estrés sobre la batería.

Consumer Reports y Apple comenzaron a trabajar en conjunto después de que CR publicara su análisis sin recomendar las computadoras. Esta semana, Apple dijo que el pobre desempeño en batería se debió a que CR usaba una herramienta de caché en Safari que no es usada por el usuario promedio.

"Ahora que hemos llegado a nuevas conclusiones con estas medidas, las calificaciones de las tres computadoras han aumentado, y las tres ahora se ubican en el rango para que Consumer Reports las recomiende", dice el prestigioso sitio con 80 años de experiencia.

A pesar de que este tormentoso episodio parece haber terminado, Apple no saldrá sin salpicaduras. "La conclusión para mí es que estas noticias no benefician a la Mac, así exista, o no, el problema de batería", dijo Mikako Kitagawa, analista de la firma Gartner. "Aunque no hubiera un problema con la batería, es difícil recuperar la reputación de un producto después de que una noticia de este tipo se queda en la mente del consumidor".

Los problemas de la batería en la MacBook Pro comenzaron a hacer ruido en diciembre, cuando usuarios reportaron poca duración de batería en las portátiles. Ante esto, Apple no emitió ningún comunicado y su única respuesta fue la de remover el indicador de batería restante en la barra de estado (en la parte alta de la pantalla).

CNET en Español contactó a Apple para solicitar un comentario y actualizaremos este artículo en caso de recibir respuesta.