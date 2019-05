Consumer Reports critica duramente la asistencia automática de manejo de Tesla

Agrandar Imagen Tesla

El sistema de piloto automático de Tesla, llamado en inglés Navigate on Autopilot, ayuda con los cambios automáticos de carril o la navegación de pasos a desnivel. Aunque Roadshow, el sitio hermano de CNET en Español, no tuvo problemas con el sistema cuando lo probó, la revista Consumer Reports lo analizó y no quedó nada contenta con lo que descubrió.

Consumer Reports fue muy criticó de Navigate on Autopilot tras probar sus cualidades. "La función del sistema es ayudar al conductor, pero de la forma en que esta tecnología esta implementada, es de la forma opuesta", dijo Jake Fisher, director principal de pruebas de carros de Consumer Reports en un informe. "Es increíblemente miope. No parece reaccionar a las luces de frenado o intermitentes, no puede anticipar lo que harán los otros conductores y, como resultado, constantemente tienes que estar un paso adelante".

En mayo, el Model 3 que Consumer Reports adquirió para las pruebas recibió una actualización de software para activar Navigate on Autopilot. Tras probarlo en distintas autopistas del estado de Connecticut, la publicación dice que el auto estaba tomando demasiados riesgos, cambiando de carril muy cerca de otros carros y rebasando por la derecha, lo cual es ilegal en algunos estados.

Ademas, Fisher y su equipo descubrieron que el sistema se "mostraba renuente a incorporarse al tráfico pesado" y que cuando lo hacía en ocasiones frenaba inmediatamente al entrar para distanciarse del carro de enfrente, lo cual podía sorprender a los autos detrás del Tesla. "[El cambio automático de carril] no es nada convincente", dice Fisher. "Monitorizar el sistema es mucho más difícil que si tu cambiaras de carril por ti mismo".

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentario, pero sí le hizo comentarios a Consumer Reports. Según la automotriz, sus datos muestran que la gente está disfrutando el sistema y que cuando lo usan "apropiadamente", Navigate on Autopilot puede "ofrecer niveles comparables de seguridad" con el cambio automático de carril prendido o apagado. La automotriz también hizo énfasis en que la decisión final es del conductor, ya que es el responsable último cuando el sistema está activo.