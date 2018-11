La PlayStation4 con 'Spider-Man' por US$200 en Black Friday 2018

Sabíamos que se avecinaba, y ahora está aquí: la mejor oferta del Black Friday para una consola PlayStation 4 ha estado disponible desde el domingo. Sin embargo, su inventario ya se está agotando, así que si realmente quieres una PS4 deberías aprovechar las ofertas restantes y actuar ahora mismo.

El paquete de la nueva consola delgada PlayStation Slim de 1TB PS4 incluye el videojuego Spider-Man —que es totalmente genial— y actualmente está disponible en Target, Best Buy y GameStop por US$199. Walmart también había tenido el paquete, pero a partir del lunes por la mañana parecen haberse agotado sus existencias.

La promoción, anunciada a través del blog de PlayStation, estará disponible en otras tiendas, como Amazon, más adelante esta semana. Aquí puedes ver los detalles junto con una lista de otras ofertas notables relacionadas con PlayStation disponibles ahora o próximamente.

Algunas notas para mantener en mente:

Si ya tienes una PS4, el paquete de la PS VR elevará tu consola al siguiente nivel con dos grandes títulos de realidad virtual: Creed: Rise to Glory y Superhot VR, además viene con dos controles Move y solo pagarás US$30 más de lo que normalmente gastarías en el sistema de realidad virtual solo. Este paquete está ampliamente disponible a partir del domingo en Walmart, Amazon, GameStop y Best Buy.

Ahorra US$100 en todos los paquetes de realidad virtual PlayStation VR bundles

Sarah Tew/CNET

Si no te importan esos juegos o los controladores Move, puedes buscar una variedad de paquetes en las principales minoristas con un descuento de al menos US$50. Los títulos incluidos son Astro Bot Rescue Mission, Firewall y Creed: Rise to Glory, y se pueden comprar en Walmart, así como en GameStop y Best Buy.