Microsoft acerca todavía más su Project Scorpio a los fanáticos de las consolas con la creación de un espacio propio dentro de su sitio Web, según reportó TrustedReviews.

La nueva página, que depende del sitio en inglés de la compañía orientado a los usuarios de EE.UU., está destinada a convertirse en el espacio para hacer la compra anticipada de la futura consola, debido a que según ha podido comprobar CNET en Español, en algunos ocasiones los usuarios pueden ver el botón "Pre-Order", mientras que en otras desaparece y solo figura "Email me when available" (Envíame un correo cuando esté disponible).

El sitio Web ofrece un video ya conocido del Project Scorpio en el que miembros del equipo de desarrollo cuentan sus aspiraciones con la nueva consola, y además a modo de lista ofrece tres características que podremos encontrar en ella:

Será la consola más poderosa con 6 teraflops de procesamiento gráfico

Será la primera consola en permitir "verdaderos" juegos en 4K y realidad virtual en Alta Definición (HD)

Será compatible con los juegos de la Xbox One y sus accesorios

El Project Scorpio será presentado en la feria E3 el 11 de junio, aunque su lanzamiento definitivo sería en Navidad, algo que toma fuerza porque así lo indica la Web lanzada por Microsoft.

Entre los rumores más fuertes sobre esta consola están que ofrecerá un desempeño de 60 Ghz y que será un dispositivo "Premium", según dijo hace algunas semanas Phil Spencer, ejecutivo de Xbox, y reportó Gamespot, sitio hermano de CNET y CNET en Español.

"No estoy tratando de asustar a nadie con el precio", dijo Spencer. "Saldremos con un precio que pensamos es justo para el producto que hemos construido y los clientes nos dirán si es cierto como siempre lo hacen. Lo llamo Premium porque no quiero que la gente se confunda de alguna forma y crea que Scorpio reemplazará a la línea Xbox".

Con estas palabras el ejecutivo dejó claro que la línea Xbox continuará más viva que nunca, y que la nueva consola costará más que los US$350 de la Xbox One o incluso de los US$500 que puede llegar a costar la Xbox One S.

Pero... no te asustes, ¡Microsoft dice que valdrá la pena gastar más!