5 cosas que queremos ver en la Nintendo Switch 2

La mayor parte de mis horas dedicadas a videojuegos las paso frente a mi PS4 Pro jugando Red Dead Redemption 2, God of War o Black Ops 4 … Sin embargo, mi consola favorita de los últimos dos años es la Nintendo Switch por su portabilidad, su no tan vasto pero entretenido portafolio de juegos y por espero ya espero con ansias a su segunda generación.

La Nintendo Switch es una excelente aliada cuando voy de viaje, pero también a veces extraño mi PS4 por su poderío, gráficos y juegos mucho más completos y más vistosos (FIFA 19, por ejemplo, se supone ser el mismo juego tanto en Switch como en PS4, Xbox y PC, pero en la consola de Nintendo la experiencia, el modo de juego y los gráficos dejan muchos que desear).

Además de la falta de mejores gráficos, la ausencia de una batería de mayor duración a 3-4 horas con una sola carga me hace pensar en todo lo que puede mejorar Nintendo para la siguiente versión de la Switch, así que aquí van algunas ideas de lo que podría suceder.

Mejor pantalla y gráficos

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La pantalla de la Nintendo Switch es de 6.2 pulgadas, resolución de 720p (1,280x720) y una densidad de pixeles de 237 pixeles por pulgada. Eso es suficiente para pasar un buen rato, pero cuando te pones a pensar que un iPad mini tiene una pantalla casi del mismo tamaño (7.9 pulgadas), resolución de 1,024x768 y densidad de pixeles de 326 pixeles por pulgada, te preguntas por qué Nintendo no colocó un panel de mejor calidad en la Switch.

La principal razón para un panel 720p en una pantalla usada para videojuegos es probablemente el precio e intentar no vender una consola con un alto precio. Otro motivo es que Nintendo nunca ha sido una empresa que se jacta de colocar tecnología de punta en sus consolas.

Pero ya va siendo tiempo de que eso cambie. En la Switch 2, si es que se llama así, me gustaría ver una pantalla 1080p —como mínimo— y de mayor tamaño.

Nvidia y Nintendo pueden trabajar en un nuevo procesador (la Switch actual usa un Tegra) que sea capaz de cumplir con 1080, pues si hay teléfonos con pantallas 2K no me imagino por qué Nintendo no puede ofrecer una pantalla —y juegos— en 1080p.

Y no es que la pantalla actual y sus juegos se vean mal, pero se pueden ver mejor.

Mejor batería

Normalmente tomo vuelos de dos horas, pero en tomando en cuenta la llegada al aeropuerto, la espera por abordar y el vuelo per se, pueden ser fácilmente cinco horas de no hacer nada. Es muy probable que la Switch, con el 100 por ciento de su batería, no dure esa cantidad de tiempo. Y odio tener que preocuparme por bajar el brillo y el sonido para aumentar la batería de cualquier dispositivo.

No me molestaría ver que la Switch aumente ligeramente su tamaño para dar espacio a una batería de mayor duración. Una duración de 5-7 horas sería fantástico, y no quiero una batería de 10 horas, porque sé que sería casi imposible teniendo en cuenta que espero también una mejor pantalla y mejores gráficos.

Solo digo que cualquier incremento de batería que nos ofrezca una duración superior a las 4 horas será bien recibido.

Más juegos y más aplicaciones

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Esto es muy sencillo: con una mejor pantalla, mejor batería y mejor poder de procesamiento también me gustaría ver mejores juegos y más aplicaciones. Netflix es una de esos servicios que hacen falta en la consola y es algo que espero ver. Pero para ver una serie o película en 1080p y con HDR, primero se necesita mejor tecnología en la consola.

Juegos con Call of Duty son otros de los que me gustaría ver, pero sé que no llegarán a menos que haya mejor batería, mejores especificaciones técnicas y una mejor pantalla.

Más funciones a los Joy-Con

Los controles en la Switch me parecen algo muy chistosos —e ingeniosos. Los puedes desprender y usar en modo vertical o en modo horizontal. En la Switch 2 me gustaría ver algunos juegos que funcionen con los Joy-Con como gestos, similar a los PlayStation Move e incluso como funcionaron los mandos de la Wii.

¿Una tienda de Joy-Con?

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La Nintendo Switch, por su naturaleza y fabricante es una consola familiar y para disfrutar entre muchos usuarios. Toda la saga de Mario disponible en la Switch, así como otros juegos como Splatoon, se disfrutan más cuando tienes amigos con los que compartir en tu sala.

Y para cuando llegan tus primos o amigos a retarte en Mario Kart o Smash, necesitarás múltiples controles. En casa yo tengo un par de Joy-Con, ambos en una combinación de naranja y azul, y sé que hay una variedad en otros colores como verde y en el tradicional gris oscuro. Pero me gustaría ver una tienda que permita no solo comprar Joy-Con en diferentes colores predeterminados, sino también la opción de colorear un par de estos controles inalámbricos a placer.

Pensemos en esta idea como algo parecido al Moto Maker de Motorola que permitía diseñar carcasas para sus celulares de hace varios años. Esto no solo permitiría a los usuarios tener unos controles a su gusto, sino que se podría traducir en montañas de dinero para Nintendo de todos esos consumidores que compran diferentes controles.

¿Qué más espero ver? Me gustaría un rediseño ligero para hacer los biseles más delgados y un precio que se mantenga porque me ha parecido fantástico el precio con el que llegó al mercado. Si hay otros cambios no creo que la consola se pueda ver muy afectada o que Nintendo pueda arruinar a una consola que ya comprobó su utilidad. Ahora solo queda esperar a ver cuándo llega al mercado.