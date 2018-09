El Congreso aumenta la presión sobre Facebook y Twitter, pero ¿qué viene después?

Getty Images

¿Cómo identificar un bot cuando uno se registra para una cuenta en Facebook o Twitter? ¿Puedes advertir a las personas que están a punto de interactuar con un bot?

¿Por qué la carga de denunciar el acoso en línea recae sobre las víctimas?

¿Son las voces conservadoras más atacadas por los censores en Facebook y Twitter?

Estas son preguntas peludas que surgen en el núcleo de cómo funcionan las redes sociales y, potencialmente, cómo se comportará Internet en el futuro.

También son algunas de las preguntas que el Congreso le hizo a la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, y al presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, el miércoles, sin respuestas claras a cambio. Entre dos audiencias celebradas durante casi ocho horas, los legisladores expresaron su preocupación y plantearon problemas preocupantes sobre cómo actúan las compañías tecnológicas.

"Estamos llegando a la siguiente capa", dijo James Norton, un ex subsecretario asistente adjunto del Departamento de Seguridad Nacional bajo el presidente George W. Bush.

La industria de la tecnología está entrando en una nueva era en la que los legisladores no solo analizan sus errores sino que hacen preguntas fundamentales sobre cómo funciona. Sus preguntas se centran en cuestiones como la habilidad de la industria de la tecnología para operaciones opacas, y son mucho más difíciles para los directivos de tecnología descartar con un punto de discusión.

A diferencia del pasado, el Congreso evitó los momentos difíciles de los senadores canosos haciendo preguntas básicas sobre cómo funciona Internet. (En abril, Zuckerberg explicó cómo mantenía Facebook gratis: "Senador, publicamos anuncios"). En cambio, los legisladores centraron muchas de sus preguntas en cuestiones como la privacidad de los datos y la interferencia electoral.

"Las preguntas clave son: ¿qué necesitan saber y comprender la administración, el Congreso, la industria tecnológica y el pueblo estadounidense sobre los ataques en curso de los gobiernos extranjeros?" dijo April Doss, presidente de la práctica de ciberseguridad y privacidad en Saul Ewing.

Parte del motivo del cambio es que el Congreso ya no considera que la tecnología sea una fuerza totalmente positiva en la sociedad, dijo Jeffrey Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital.

Y parece que el Congreso no va a dejar de hacerlo. Chester, Doss y Norton dijeron que hay más por venir. Los legisladores ya han dicho que planean programar más audiencias. E incluso pueden citar a Google a la luz de su ausencia el miércoles.

La era del Viejo Oeste en las redes sociales está llegando a su fin. Sen. Mark Warner

Aún así, no asumas que eso significa que la legislación actual llegará pronto, dijo Larry Downes, director de proyectos del Centro de Negocios y Política Pública de Georgetown.

"No espero mucho en el camino de la acción legislativa", dijo. "No hay margen de beneficio, no hay billetes, no hay nada circulando".

En cambio, los legisladores pidieron más información y pidieron a los ejecutivos que se comprometieran con ideas vagas, como una "auditoría de Amnistía Internacional", que la Representante de Colorado Diana DeGette le pidió a Dorsey. Por su parte, el representante de Nueva Jersey, Frank Pallone, preguntó si Dorsey se comprometería con una auditoría independiente de derechos civiles de terceros (Dorsey aceptó ambas cosas).

De todos modos, el mensaje del Congreso fue inconfundible.

"La era del Viejo Oeste en las redes sociales está llegando a su fin," dijo Mark Warner, senador por Virginia. El Congreso, dijo, tendrá que tomar medidas. "A dónde vamos desde aquí es una pregunta abierta".

Teatro en los pasillos

Las audiencias del Congreso siempre son en parte teatro político, con frases ingeniosas, exposiciones e imágenes destinadas a producir buena televisión. Entonces, si estas audiencias tenían el objetivo de irritar al público, es posible que se hayan quedado sin respuesta.

Algunos de los momentos más comentados ocurrieron en la audiencia y en los pasillos. Alex Jones, el teórico de la conspiración y la voz detrás del sitio Web Infowars, ha sido un gran tema de discusión en Silicon Valley durante las últimas semanas, ya que varios gigantes tecnológicos lo prohibieron en sus plataformas por violar las pautas de su comunidad.

Durante la audiencia en el Senado, Jones alternaba entre sentarse en la audiencia, posar para las fotos y salir hacia los pasillos. Durante un breve descanso, criticó a Facebook y Twitter y se metió en un acalorado intercambio con el senador Marco Rubio, un republicano de Florida.

¿Muy poco muy tarde?

El congreso luego ofreció algo de crítica constructiva, como cuando el representante David McKinley se quejó de los anuncios de opiáceos que se publicaron en Twitter en la última hora. Pero esto podría haber llegado demasiado tarde. Una referencia común tanto de Dorsey como de Sandberg fue que sus compañías se están moviendo tan rápido como pueden.

"Sé que es una respuesta frustrante porque es difícil de predecir", reconoció Dorsey tarde en la audiencia del comité de la Cámara.

Mientras tanto, los problemas tecnológicos se siguen intensificando. En julio, Facebook dijo que descubrió una nueva campaña de "comportamiento inauténtico" que utilizó docenas de páginas y cuentas de Facebook, y anuncios por valor de US$11,000, para promover causas políticas y potencialmente interferir en las elecciones de mitad de período de 2018 en los Estados Unidos. El mes pasado, la compañía también dijo que eliminará más de 600 páginas, grupos y cuentas "no auténticos" vinculados a Rusia e Irán.

Twitter siguió con una revelación aparentemente relacionada, diciendo que había suspendido 284 cuentas con vínculos con Irán por "manipulación coordinada". Días después, Google dijo que estaba eliminando 58 cuentas vinculadas a Irán de YouTube y otros servicios de Google.

El miércoles, el Congreso elogió a los gigantes tecnológicos por captar esas campañas de desinformación antes de las elecciones, en lugar de sorprenderlos después. Pero algunos expertos dicen que la integridad de las elecciones de 2018 ya ha sido empañada.

"De alguna manera, Estados Unidos ha transmitido al mundo que no toma en serio estos asuntos", escribió el ex jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, poco después de abandonar la compañía el mes pasado. "Si bien este fracaso ha dejado a los Estados Unidos desprevenidos para proteger las elecciones de 2018, todavía hay una posibilidad de defender la democracia estadounidense en 2020".