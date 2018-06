Conductora del Uber autónomo que atropelló a una mujer miraba a Hulu: reporte

Uber

Nueva información del departamento de policía en Tempe, Arizona señala que la conductora del carro autónomo de Uber que atropelló y mató a una mujer en marzo estaba distraída viendo un programa en Hulu, reportó Reuters.

En un reporte de 318 páginas revelado esta semana, las autoridades dijeron que el incidente pudo haberse "evitado por completo".

El reporte encontró que la noche del 18 de marzo la conductora Rafaela Vasquez no estaba enfocada en la carretera porque continuamente miraba hacia abajo. El carro Volvo XC90, que es el modelo que usa Uber para sus pruebas, sí estaba en modo autónomo, pero la costumbre de las compañías es siempre tener a un chofer para intervenir y tomar control del carro en momentos de emergencias.

Vasquez solo vio a la víctima, Elaine Herzberg, una mujer de 49 años que cruzaba la calle con su bicicleta, 0.5 segundos antes de atropellarla. La conductora había estado distraída por uno 5.3 segundos antes de pegarle. La policía sí reconoció que Herzberg estaba en la calle de forma indebida porque no cruzaba por el paso de peatones.

Vasquez había estado viendo el programa The Voice, dijo la policía de Tempe después de analizar los documentos que les proveyó el servicio de streaming.

La sospechosa aún no ha sido acusada con un crimen. Reuters no logró contactarla a ella o a su abogado. Uber no quiso dar un comentario a la agencia de noticias.