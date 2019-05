Estos condones requieren de cuatro manos para abrir la cajita

Tulipan

Dos manos no son suficientes para abrir el nuevo "Pack del consentimiento" de condones. Se necesitan cuatro manos presionando simultáneamente en los cuatro conjuntos de botones en la parte superior y los lados de la caja. "Si no dicen que sí, significa que no", se lee en el lema de una demostración de video.

La agencia de publicidad BBDO Argentina creó el "Pack del consentimiento" para Tulipán, un vendedor argentino de juguetes sexuales y productos de salud sexual, incluidos los condones.

Probablemente no encuentres este inusual condón en una farmacia cerca de ti en el corto plazo, pero sigue siendo un recordatorio de la importancia del consentimiento en cualquier encuentro sexual. Es un tema que ha recibido mayor atención en los campus universitarios y los lugares de trabajo en los Estados Unidos en medio del movimiento #MeToo.

"¿Por qué no se puede abrir esta caja con las dos manos? Porque así es como funciona el consentimiento en las relaciones", se lee en una publicación de la página de Facebook de Tulipán.

En el sexo vale todo solo si se respeta una regla: el consentimiento de ambos para hacerlo. #PlacerConsentido 🌷 pic.twitter.com/RuIjvbL1yg — Tulipán Argentina (@TulipanARG) March 27, 2019

Tulipán ha colocado el producto de edición limitada en bares y eventos en Buenos Aires, y comparte el producto en las redes sociales con el hashtag #PlacerConsentido. Tulipán planea vender los condones en un futuro, según un reporte de TNW .

"Tulipán siempre ha hablado de placer seguro, pero para esta campaña entendimos que teníamos que hablar sobre lo más importante en cada relación sexual: el placer es posible solo si ambos dan su consentimiento", dijo Joaquin Campins, de BBDO en un comunicado.

Los inusuales condones de Tulipán surgieron, según informa TNW, después de que AHF Argentina, una organización de defensa de las personas que viven con el VIH, reveló que solo el 14.5 por ciento de los hombres argentinos usaban regularmente un condón. Mientras que el 65 por ciento dijo que ocasionalmente usaban condones, un alarmante 20.5 por ciento dijo que nunca habían usado un condón.

Muchos en las redes sociales aplaudieron el mensaje metido en el marketing, aunque algunos señalaron que los tipos de personas que cometen agresiones sexuales no le prestarán atención.

Este no es el primer producto creativo para resaltar problemas en torno a los límites sexuales.

El llamado vestido para el respeto (Respect Dress) mide la cantidad de veces que una usuaria ha sido toqueteada, usando sensores cosidos en esa medida en el cuerpo, y cuándo se toca al usuario. La información se transfiere a través de Wi-Fi a una unidad de control en tiempo real.

El vestido creado por la agencia de publicidad Ogilvy tuvo una prueba el año pasado en Brasil, donde el 86 por ciento de las mujeres han sido acosadas en clubes nocturnos, según datos de Think Olga, un colectivo feminista fundado por una periodista brasileña.

Tres mujeres usaron la brillante vestimenta conceptual de un club de Sao Paulo en una noche, y los datos mostraron que fueron tocadas de forma no consensuada 157 veces en menos de cuatro horas. Eso promedia más de 40 toqueteadas por hora.

