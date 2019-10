Condominios de coral impresos en 3D reciben bendición de los peces

University of Delaware

A medida que los sistemas de arrecifes de coral sufren una acidificación devastadora por todo el planeta, los investigadores se han esforzado por salvar no solo las características oceánicas cruciales, sino también a sus habitantes. Pero una investigación publicada por la Universidad de Delaware podría ofrecer algo de esperanza: cuando se trata del lugar donde viven, los peces están igual de contentos de pasarse por arrecifes de coral impresos en 3D como lo estarían con uno de verdad.

"Si los peces en un arrecife no usan los modelos de coral impresos en 3D como hábitat natural, podría ponerlos en mayor riesgo de depredación por otras especies más grandes", dijo Danielle Dixson, profesora asociada de la Escuela de Ciencias y Políticas Marinas de la Tierra, el Océano y el Medio Ambiente de la Universidad de Delaware. "Si las larvas de coral no se asientan en materiales impresos en 3D, no pueden ayudar a reconstruir el arrecife".

¿La buena noticia? Los peces que pusieron a prueba no mostraron preferencia alguna y se comportaron del mismo modo cerca del coral artificial, incluso con un esqueleto de coral natural presente.

Para obtener el ajuste correcto, los investigadores crearon los modelos de coral en 3D replicando un esqueleto de coral utilizando 50 imágenes de iPhone tomadas desde todos los ángulos. Luego, los investigadores imprimieron en 3D cuatro modelos diferentes de corales artificiales.

Como parte de su trabajo en curso, los investigadores ahora están analizando datos desde Fiji, donde desplegaron el coral impreso en 3D hecho de filamentos de almidón de maíz biodegradables después de determinar que eran seguros de usar.