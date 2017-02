Conan quiere tips para su viaje a México; Twitter le responde con todo y aguachile

Captura de pantalla: Laura Martínez/CNET

No es ningún secreto que las relaciones del presidente Donald Trump con México no son las más cordiales de la historia. Y si bien el nuevo mandatario estadounidense parece no tener muchas ganas de repararlas, hay alguien que sí quiere ayudar.

Un comediante, por supuesto...

El presentador de TV, Conan O'Brien, se dispone a grabar un episodio completo de su show nocturno desde la capital mexicana, con un equipo técnico 100 por ciento mexicano. Conan Without Borders: Made in Mexico se transmitirá el miércoles 1 de marzo y, en vísperas de su visita, Conan se montó a Twitter para pedir ayuda de los locales sobre adónde ir y qué comer.

Ni tardos, ni perezosos, los tuiteros mexicanos se lanzaron a responderle y algunas de sus recomendaciones son realmente deliciosas.

Tacos al pastor, of course!

Aguachile

@ConanOBrien Venga a echarse un Aguachile con nosotros, compa.

Come to eat Aguachile with us, compa. pic.twitter.com/PxMcUcGlx5 — El Compa Tiburcio (@MiGustoEsmx) 15 de febrero de 2017

Agua de horchata o Coca mexicana

@ConanOBrien Street al pastor tacos with horchata or a cold Mexican Coke. pic.twitter.com/s5VP1gWN38 — Alemania Calderón (@TeamAlemania) 15 de febrero de 2017

Dorilocos

@ConanOBrien you will get mad of awesomeness when you eat the Dorilocos (Doritos with many other things), and tacos, that's obvious pic.twitter.com/CSTfzNnwb1 — R. Axel Alonso (@RAxelAlonso) 15 de febrero de 2017

Quesadillas con o sin queso

Además de pedir recomendaciones sobre sitios a visitar y cosas que comer en la capital mexicana, O'Brien también está usando sus redes sociales y el Internet en general para pedir a artistas y diseñadores gráficos que contribuyan con sus creaciones, dibujos o montajes que ilustren su experiencia mexicana. Todos los posts relacionados con su visita a México están siendo promovidos con la etiqueta #ConanMexico.

Es poco probable que la visita de "Conando" a la capital mexicana ayude a reparar las relaciones entre los dos países, pero al menos nos hará reír un poco... ojalá.