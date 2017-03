Conan O'Brien en México: 'los nopales me curaron la impotencia'

Llegó el día que muchos fans de Conan O'Brien -- y de México -- estaban esperando. Esta noche se transmitirá Conan Without Borders: Made in Mexico, un episodio especial del popular programa nocturno Conan que fue producido enteramente en México con un equipo técnico 100 por ciento mexicano. ¿La idea? Según el propio O'Brien: poner su granito de arena por reparar las relaciones entre México y EE.UU., que se han visto bastante deterioradas desde que Donald Trump asumió la presidencia.

En anticipación a la emisión de esta noche, el equipo de Conan ha estado muy movido en las redes sociales, usando el hashtag #ConanMexico, compartiendo tuits y posts a lo largo de las distintas redes sociales y hasta pidiendo ayuda a los tuiteros mexicanos sobre qué comer y qué hacer durante su estancia en México.

El miércoles por la tarde, en un último esfuerzo promocional, Conan fue el anfitrión de una sesión especial de preguntas y respuestas en Reddit a la que se unieron miles de usuarios (incluyendo esta autora), quienes le hicimos casi 3,000 preguntas. Entre las que recibieron las respuestas más simpáticas no podía faltar la típica: "¿Cuál fue tu comida mexicana favorita?" a la que O'brien simplemente respondió: "Los nopales [...] me curaron de una impotencia que ya duraba 25 años".

También horas antes del debut del programa, el equipo de Conan colgó un video promocionando parte de la escena de apertura del programa, donde vemos a O'Brien tratando de entrar a México y un grupo de guardias mexicanos diciendo algo así como: "Estados Unidos no está enviando a su mejor gente".

Entre los invitados que esperamos ver en el programa de esta noche están el actor mexicano Diego Luna y el ex presidente Vicente Fox Quesada, quien se ha vuelto muy popular en Twitter por su constante trolleo del presidente Trump. Esta misma semana, Fox colgó un tuit invitando a sus más de 633,000 seguidores a ver el show del miércoles y mostrando una foto donde se le ve haciendo una señal obscena (muy seguramente dirigida a Trump).

Fox, quien no ha sido tímido en utilizar repetidamente hashtags como #FuckingWall y otras palabritas altisonantes para describir a Trump, también le regaló a Conan unas botas muy especiales donde se puede ver la leyenda: "No Fucking Wall".

See you all this Wednesday with my pal @ConanOBrien where I trumped on Trump's #FuckingWall with my cowboy boots! pic.twitter.com/OuuBRgschu