Con el proyecto PAIR, Google replantea la inteligencia artificial

VCG via Getty Images

AlphaGo le habrá ganado a los humanos en los juegos de mesa, pero el objetivo real de sus creadores no es que sean rivales sino amigos.

En un nuevo proyecto llamado People + AI Research Initiative (PAIR), los investigadores de Google están analizando la relación que se desarrolla entre los humanos y la inteligencia artificial para que ésta sea más útil para las personas.

La empresa dijo en un blog el lunes que está repensando la inteligencia artificial en tres niveles: cómo la podemos usar como una herramienta en la vida diaria, cómo los profesionales en todos los campos la pueden usar para facilitar su trabajo y cómo se puede enseñar a los ingenieros a desarrollar inteligencia artificial práctica.

Google no es la única empresa que está tomando grandes pasos para desarrollar el naciente segmento de la inteligencia artificial. El lunes, el Fondo de Ética y Gobierno de la Inteligencia Artificial, liderado por la Universidad de Harvard y el Media Lab de MIT, prometieron destinar US$7.6 millones para respaldar la creación de inteligencia artificial que trabaje en pos del interés público. Además, el año pasado Google se unió a Amazon, Facebook, IBM y Microsoft para crear una organización sin fines de lucro conocida como Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society.

Google dice que, como parte de PAIR, presentará nuevas herramientas de fuente abierta y material educativo para ayudar a avanzar la inteligencia artificial.