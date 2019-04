100 millones de personas comprarán usando realidad aumentada en 2020

Para 2020, unos 100 millones de consumidores realizarán sus compras utilizando realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés) ya sea en línea o en las mismas tiendas, predijo el lunes Gartner, una firma dedicada al estudio de mercado.

Como parte de ese cambio, 46 por ciento de los minoristas planean integrar tecnología de realidad aumentada o realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) en sus experiencias de compra, según la encuesta realizada a minoristas hecha por Gartner en verano pasado.

La llegada de las redes inalámbricas 5G ayudarán a impulsar el uso de dichas tecnologías en las tiendas, explicó Gartner. Las redes 5G pueden optimizar los recursos en almacén y el análisis de tráfico de las tiendas, lo que facilitaría la comunicación con los consumidores, de acuerdo con Gartner.

"Los minoristas pueden usar la realidad aumentada como una extensión de la experiencia de marca para ofrecerle al consumidor ambientes más inmersivos y a partir de ahí impulsar los ingresos. Por ejemplo, el app de la tienda de muebles Ikea permite a los clientes ubicar productos virtualmente en las tiendas", dijo en un comunicado Hanna Karki, analista en Gartner.

