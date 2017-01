Dulce y cara Navidad: las compras en apps alcanzaron US$500 millones

Agrandar Imagen Foto de SensorTower

Una vida extra, un huevo para incubar, o cualquier compra dentro de aplicaciones que hayas hecho durante la Navidad te hicieron parte de la estadística.

De acuerdo con la compañía de análisis SensorTower, las compras dentro de aplicaciones ascendieron a US$500 millones a nivel mundial durante la época decembrina, un aumento del 52 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2015.

SensorTower contabiliza únicamente las compras en la App Store -- de Apple -- y la Play Store -- de Google -- y entre el 24 y 26 de diciembre en todo el mundo. Según el análisis, el 87 por ciento de las compras se hicieron en juegos, mientras que el restante se hizo en el resto de categorías.

Otro de los hallazgos más importantes de SensorTower es el crecimiento entre ambas tiendas de aplicaciones. A pesar de que es bien sabido que se hacen más compras en la tienda de Apple, en esta ocasión la de Google fue la triunfante.

El análisis dice que los juegos más populares y que engrosaron las carteras de sus desarrolladores fueron Clash Royale, Monster Strike, Clash of Clans, Pokémon Go y Fate/Grand Order. Sorpresivamente --para bien o para mal--, Super Mario Runno figura entre los juegos más populares (quizá un poco la razón sea que el juego sigue ausente en la plataforma de Google).

SensorTower señala que los ingresos de la App Store en EE.UU. crecieron un 18 por ciento, para pasar de US$83 millones en 2015 a US$98 millones la Navidad de 2016. La tienda de Android subió de US$38 millones en 2015, a US$63 millones, un crecimiento del 66 por ciento.