¿Me compro un TV OLED ahora o espero a los modelos 2017?

¿Comprar ahora o esperar?

Luego de la feria de electrónica de consumo CES que tuvo lugar en Las Vegas a principios de enero, ahora sabemos mucho más sobre los nuevos TVs. Espero que los televisores con OLED ofrezcan la mejor calidad de imagen disponible en el mercado este año, al igual que ocurrió en los pasados dos años.

Eso significa que es el momento de decidir si estás considerando comprar un nuevo televisor OLED.

¿Comprar un B6 o no?

El LG B6 es el televisor OLED 4K más barato actualmente disponible en el mercado. Actualmente el modelo de 65 pulgadas se vende en Amazon por US$3,500 y el modelo de 55 pulgadas por US$2,000. El precio más bajo que he visto para el modelo de 65 pulgadas es de US$2,800 pero el de 55 pulgadas se acerca al precio más bajo que alguna vez ha tenido, de US$1,800. Ambos modelos alcanzaron su precio más bajo alrededor del Black Friday.

Su sucesor y presuntamente el televisor OLED más asequible que será lanzado al mercado en 2017 es el B7. Llegará al mercado alrededor de mayo o junio. LG no ha anunciado el precio, pero mi mejor cálculo es que el modelo de 65 pulgadas debutará con un precio de US$4,000 y el modelo de 55 pulgadas, en US$2,500.

Para ser claros, esos son simples pronósticos; el precio podría ser más alto o más bajo.

Comparado con el B6, estas son las mejoras que ofrecen los modelos B7:

25 por ciento más brillante en reflejos

2 por ciento mejor cobertura de color DCI/P3 (del 97 por ciento al 99 por ciento)

Compatible con Technicolor y formatos HLG HDR

Modo "HDR activo"

Modo de imagen Technicolor

Sonido Dolby Atmos

En mi opinión, ninguna de estas mejoras hará una diferencia lo suficientemente grande en calidad de imagen (o sonido) como para gastar alrededor de US$500 más en el B7 comparado con el B6.

Desde luego no he probado a conciencia los B7, así que no hay manera de saber de cierto si son significativamente mejores o si la mejora es menor comparada con su predecesor, el cual, una vez más, es el mejor televisor que hayamos probado jamás.

¿Y qué tal el resto de TVs OLED?

Si realmente te gusta gastar en un TV y quieres la mejor calidad de imagen, independientemente del precio, espera a que salgan los análisis del Sony OLED A1E. Yo espero que igualen, o tal vez superen, las mejores imágenes que puede ofrecer LG. Pero también espero que cuesten más que el B7.

Los TVs OLED superiores en la línea LG, los al parecer más delgados y sofisticados C7, E7, G7, y el absurdamente delgado W7 (cuyo modelo de 65 pulgadas costará US$8,000), seguirán todos (asumo) costando más que el B7, a pesar de que (de acuerdo con LG) ofrezcan la misma calidad de imagen.

En la línea de TVs OLED de LG del 2017 ya no hay ningún modelo curvo. Eso incluye al C7, que es plano y no curvo. Si por alguna razón deseas un OLED curvo, tu mejor opción es el modelo curvo C6.

Ninguno de los TVs OLED de 2017 tiene 3D, así que si resulta que quieres esa función, cómprate un OLED 2016 compatible con 3D ahora. Todos los TV OLED de LG de 2016, con excepción del B6, pueden ofrecer 3D.

Respuesta final: simplemente compra un B6 (pronto)

Si realmente quieres un nuevo televisor ahora, compra el B6, sin reparo alguno.

Si estás lo suficientemente satisfecho con tu televisor actual espera hasta la temporada festiva de 2017 para adquirir uno nuevo, así que espera. A juzgar por sus especificaciones, el B7 tendrá una calidad de imagen significativamente superior, y para el Viernes Negro de 2017 me sorprendería si el modelo de 65 pulgadas no se vendiera por US$3,000 o incluso menos. Tal vez incluso caiga hasta los US$2,500 o US$2,000, dependiendo de cuántas ganas tenga LG de dominar el mercado de televisores de alta gama. No obstante, realmente me sorprendería si bajara más de precio.

De nuevo, es sólo un pronóstico. Antes he estado $2,000 equivocado ;).

Desde luego, si has leído hasta aquí es porque probablemente de verdad quieres un nuevo TV OLED. Si ya le has puesto el ojo a un B6, y puedes permitirte un precio de US$3,500, ahora es el momento.

Y cuando digo "ahora" me refiero a "en el algún momento entre hoy y el día en que terminen las ventas por el Súper Bowl". Mantente pendiente del precio del B6 (camelcamelcamel.com es un gran recurso) y si cae de precio lo suficiente durante una oferta, agárralo. Si no, no te sientas mal comprándolo al precio actual. Sigue siendo un gran televisor y pasarás cientos de horas de felicidad mirándolo antes de que el B7 llegue a las tiendas, y cientos más antes de que caiga a un precio comparable.

Recuerda que más vale pájaro en mano, que ciento volando.