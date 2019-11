¿Debo comprar un televisor nuevo en Black Friday o mejor espero?

Geoffrey Morrison/CNET

Los nuevos términos de la tecnología de televisores, como 4K, HDR, OLED, QLED, Mini-LED y MicroLED, están en boca de todos. Y hay ofertas de Black Friday, de Cyber Monday, de Amazon Prime, de Super Bowl, entre otras, cada una con la promesa de precios más bajos y la mejor calidad por tu dinero.

Todo ello nos lleva a una pregunta: ¿Es este un buen momento para comprar un televisor nuevo? ¿Deberías aprovechar esa gran oferta hoy, esperar un mejor precio mañana o ver qué nuevos modelos y tecnologías se anuncian en CES en enero? Lo creas o no, hay algunas respuestas bastante fáciles a todas esas preguntas.

¿Estás contento con el televisor que tienes?

Olvídate de toda la nueva tecnología. Si tu televisor funciona y estás contento con él, consérvalo. No sientas ninguna presión de comprar uno nuevo.

En promedio, los televisores modernos son más brillantes y tienen una mejor calidad de imagen que los de hace unos años. Sin embargo, a menos que seas un videófilo a quien le gusta ajustar al detalle la configuración del televisor y que vive pendiente de los nits y la precisión del color, es probable que no necesites un televisor nuevo.

La presión por cambiar de modelo es algo generalizado en nuestra cultura tecnológica, pero los televisores tienden a durar más -- y funcionando bien -- que la mayoría de los dispositivos. No tienen baterías que pierdan rendimiento como en el caso de los teléfonos móviles, ni cables que se gasten como en el de los auriculares. Es probable que un televisor de hace cinco o incluso diez años funcione bien, aunque tal vez su imagen no se vea tan bien como la de los televisores 4K HDR actuales. Pero si este no es un gran problema para ti, probablemente puedas conservar el que tienes por unos años más.

Si tu televisor tiene problemas, o simplemente quieres uno más grande, esa es otra historia. Los nuevos televisores tienen un menor precio por pulgada que los antiguos. Eso significa que puedes reemplazar tu televisor actual por uno del mismo tamaño, con mejor calidad de imagen y más barato. O puedes pagar el mismo precio que por tu televisor anterior y cambiarte a un modelo mucho más grande.

Ofertas

Los días más importantes para hallar ofertas de televisores son, por supuesto, Black Friday y Cyber Monday. Encontrarás algunos televisores 4K increíblemente baratos. Pero hay otras cosas que debes considerar con atención.

En primer lugar, los televisores que reciben los mayores descuentos suelen ser de marcas poco conocidas o modelos de gama baja de las principales marcas. Estos modelos están bien si todo lo que estás buscando es un televisor barato, pero no te ofrecen la calidad de imagen de un modelo superior. Los mejores televisores también tienen ofertas, pero en estos casos los descuentos no suelen ser tan altos.

Roberto Machado Noa/Getty Images

En segundo lugar, por lo general es raro hallar grandes descuentos en televisores. En contra de lo que se podría pensar, los televisores no suelen tener mucho margen de ganancia en la venta. No se gana mucho por un televisor de US$1,000. Por lo tanto, a menos que la tienda esté tratando de liquidar sus existencias, no esperes encontrar grandes rebajas en los precios. Hay muchos buenos descuentos disponibles, pero no del tipo "50 por ciento de descuento" o similares, a menos que haya una razón específica para que ese modelo tenga un descuento tan extremo. O se trate de una oferta disponible en cantidades muy limitadas.

En tercer lugar, la mayoría de las grandes empresas no permiten que las tiendas determinen sus propios precios. Esto se llama política de precios unilateral (o UPP por sus siglas en inglés). Eso significa que un televisor de esa compañía costará lo mismo ya sea que lo compres en Amazon, en Best Buy o en cualquier otro lugar. Esta es una condición que estos lugares deben acatar para poder seguir vendiendo los modelos de esa compañía.

Sarah Tew/CNET

Si esto te suena sospechoso, es porque en verdad lo es, pero ese es un tema para otro artículo. Por tanto, en general no tiene sentido que te preocupes por si una tienda tendrá ofertas o no. En la mayoría de los casos, o todas las tiendas tienen ese modelo en oferta o ninguna lo tiene. Por supuesto, también es posible que ese televisor esté en oferta (en todas partes) la semana próxima. Algunas tiendas ofrecen una política de protección de precios en caso de que esto suceda. Algunas tarjetas de crédito hacen lo mismo. Por cierto, toma en cuenta que Amazon no ofrece esta política de protección de precios.

¿Qué hay de la tecnología para televisores del año próximo?

Para decirlo en breve, siempre hay una nueva tecnología a la vuelta de la esquina. Si esta es tu preocupación, quédate tranquilo: piensa que incluso si una nueva tecnología llega al mercado en 2020, esta será muy costosa.

Por ejemplo, la tecnología MicroLED parece muy promisoria, pero puedes comprar un automóvil Porsche (o un par de ellos) por el precio de un solo televisor MicroLED. Pasarán años antes de que esta tecnología se vuelva de uso generalizado.

Por otro lado, Mini-LED está disponible en la serie 8 de TCL. Es una tecnología que promete una calidad de imagen cercana a OLED y por menos dinero. Es probable que veamos más marcas con Mini-LED en el futuro, pero vale la pena echar un vistazo a la serie 8 de TCL desde ya. Ahora bien, esta tecnología también es relativamente costosa: a partir de US$2,000 por un televisor de 65 pulgadas.

Geoffrey Morrison/CNET

Otra tecnología que también está en el horizonte es ATSC 3.0, ahora llamada Next Gen TV. Se trata de televisión de calidad 4K para señales gratuitas por aire, y aunque está avanzando con bastante rapidez, no vale la pena esperar a que un televisor la incorpore. En el peor de los casos, siempre podrás comprar un sintonizador externo barato y conectarlo a tu televisor.

También está el HDMI 2.1. Si bien esta versión 2.1 tiene varias excelentes nuevas tecnologías, no va a hacer que ningún televisor actual quede obsoleto (a menos que hablemos de un televisor 8K actual, pero esa también es otra historia). En tanto que tu televisor actual funcione con tus fuentes actuales de contenido, todo está bien.

Los televisores realmente antiguos, de más de 10 años, pueden tener problemas para conectarse a fuentes modernas de streaming y de discos (como Blu-ray), pero no hay una solución real para eso. Si tu televisor no funciona con un nuevo Roku o Blu-ray, es posible que debas comprar uno nuevo para utilizarlos.

Entonces, ¿debo comprar un televisor nuevo o no?

Te presentamos las versiones resumidas:

Es hora de que compres un televisor nuevo si:

Tu televisor actual tiene problemas o es demasiado antiguo para conectarse a un servicio de streaming como Netflix.



Estás dispuesto a comprarlo en un lugar que tiene una política de protección de precios, en caso de que haya una oferta.

Quieres un televisor más grande que el que tienes actualmente.

No compres uno si:

Tu televisor actual funciona bien.

Hay algo más importante en lo que debas gastar tu dinero.

Si sientes la picazón de comprarte algo nuevo, pero aún estás mirando modelos, considera refrescar un poco la experiencia con tu televisor. Si nunca has ajustado la configuración, es algo muy fácil de hacer y probablemente hará que tu televisor se vea mejor que nunca. Eso podría darte un tiempo más antes de que te decidas a comprar un televisor nuevo.

Y si finalmente has decidido que ya estás listo para comprar un nuevo televisor, en CNET tenemos algunos modelos sugeridos para 2019.