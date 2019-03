No compres un teléfono 5G todavía

Juan Garzón/CNET

Durante un panel de apertura del MWC 2019 para hablar sobre la llegada al mercado de los dispositivos 5G, el presidente de Qualcomm, Cristiano Amon, declaró con confianza: "Los teléfonos están listos, sólo estamos esperando las redes".

Aproximadamente una hora después y varios metros por debajo de la sala de conferencias en una pequeña sala de reuniones, el director de tecnología de AT&T, Andre Fuetsch, dijo a CNET: "El problema son los dispositivos. Francamente, estamos esperando los dispositivos".

Después de años de trabajar en redes 5G, promocionadas como la base que cambiará la vida de tendencias tecnológicas como la realidad aumentada y la telemedicina, la tecnología inalámbrica ultrarrápida finalmente se está implementando en todo el mundo. Los operadores están activando sus redes, y prácticamente todos los principales fabricantes de teléfonos Android han presentado planes para lanzar un dispositivo 5G este año.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 5G: El primer celular Samsung con 5G

Pero, como lo demuestran esos comentarios conflictivos, las cosas todavía son un poco complicadas. Aunque 5G a veces sigue siendo un lío confuso, al menos ahora es algo que vemos ya como algo real.

Ha habido un torbellino de noticias. Samsung, el mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo, presentó su Galaxy S10 5G el 20 de febrero durante su evento Unpacked en San Francisco. Oppo, durante el MWC esta semana, habló también sobre su primer teléfono 5G, aún sin nombre. Más tarde ese día, Huawei mostró su Mate X flexible 5G, y Xiaomi detalló su Mi Mix 3 5G. El MWC también marcó el debut del LG V50 y el Axon 10 Pro de ZTE, mientras que Sony y OnePlus mostraron prototipos para dispositivos que lanzarán este año.

Eso no significa que debas subirte al carro 5G. Aquí hay algunas razones para evitarlo.

Una cobertura todavía limitada

Si bien AT&T afirma tener la primera red móvil 5G en EE.UU., donde realmente puede aprovechar el servicio de próxima generación sigue siendo un misterio.

"Son mercados pequeños en algunas ciudades", dijo Fuetsch. "No los hemos divulgado públicamente".

AT&T y Verizon han invertido en ondas de radio de frecuencia súper alta, conocidas como espectro de ondas milimétricas, lo que brinda una tremenda velocidad y capacidad. La llegada de esa alta capacidad es de rango limitado.

¿Qué tan limitado? Piensa en una cuadra o dos.

Entonces, incluso si AT&T y Verizon dicen que tienen cobertura de 5G en una ciudad, es posible que tengas dificultades para ingresar a la red incluso con un dispositivo compatible. Un portavoz de Verizon admitió que el despliegue temprano sería pequeño. El director de tecnología de T-Mobile, Neville Ray, le dijo a CNET que su compañía tiene un espectro de ondas milimétricas que también es compatible con el próximo Galaxy S10 5G, pero que probablemente no lo comercialice todavía, ya que el área de cobertura es muy pequeña.

Ray dijo que el lanzamiento completo de 5G de T-Mobile ocurrirá en la segunda mitad de 2019. No especificó cuándo, pero es posible que no haya teléfonos que funcionen en la red 5G más amplia de la compañía hasta el cuarto trimestre o incluso a principios de 2020. Esto se debe a que los dispositivos para la red T-Mobile requerirán el próximo módem de segunda generación de Qualcomm, el X55. Todavía no está disponible para dispositivos.

Los teléfonos inteligentes que llegarán a tiempo para las vacaciones de este año seguirán usando el módem de primera generación, el X50, dijo Amon de Qualcomm en una entrevista el lunes.

"Hay algunos [fabricantes de teléfonos] que son agresivos con sus fechas de lanzamiento", dijo. "Podríamos ver algunos con el chip X55, pero la mayoría de los teléfonos inteligentes que vienen del segundo trimestre de 2019 hasta la temporada de vacaciones tendrán el X50".

Una portavoz de T-Mobile solo dijo que el lanzamiento de la red más amplia se llevaría a cabo en la segunda mitad del año.

Tanto Ray como Fuetsch están buscando cobertura a nivel nacional utilizando un espectro de frecuencia más baja (y de mayor alcance) para 2020.

El operador con la mayor cobertura temprana de 5G podría ser Sprint. La compañía dijo que cubriría más de 1,000 millas cuadradas con sus redes 5G, distribuidas en nueve ciudades como Chicago y Nueva York.

Ningún otro operador ha hablado de su rango de cobertura total, lo cual no es tranquilizador para nadie que esté dispuesto a comprar un teléfono 5G. Tampoco sabemos cuánto costarán los planes celulares para dispositivos 5G.

Los primeros teléfonos serán muy caros

Nadie sabe con certeza cuánto van a costar los dispositivos 5G. De todos los teléfonos 5G ya anunciados, solo dos tienen precio.

Huawei dijo en el MWC que su Mate X costará unos asombrosos US$2,600 cuando salga a la venta a mediados de año. Eso es más caro de lo que se temía, aunque es uno de los primeros teléfonos plegables del mundo. Y el Mi Mix 3 5G de Xiaomi tendrá un costo de US$679 cuando llegue al mercado en mayo, una cantidad que es menor que la de muchos teléfonos 4G de la actualidad.

Es posible que los dispositivos terminen en extremos de la escala de precios, pero en este momento no hay forma de saberlo. Y otro tema es considerar que se agregan otras características para aumentar el precio. El costo de Huawei's Mate X es principalmente debido a su pantalla plegable.

En última instancia, las características adicionales agregadas a los teléfonos 5G "determinarán la prima [sobre el precio]", dijo la analista de Creative Strategies, Carolina Milanesi. "Pero ten por seguro, habrá una".

Las operadoras están gastando miles de millones de dólares para construir redes 5G. Los fabricantes de dispositivos necesitan usar componentes más caros, como radios 5G y baterías más grandes. Esos costos más altos probablemente llegarán hasta tu bolsillo a través de servicios y teléfonos más caros. Y el cambio a 5G les brinda a los operadores y fabricantes de teléfonos la posibilidad de cobrar más por esas velocidades máximas en un momento en que no venden tantos dispositivos.

Drew Blackard, director principal de marketing de productos de Samsung, dijo a CNET después del evento Unpacked de febrero que el Galaxy S10 5G será más un "aumento gradual" desde el Galaxy S10 Plus de US$1,000, no un gran salto como el Galaxy Fold, que cuesta US$1,980. Dijo que será unos US$100 más costoso, pero se negó a dar más detalles.

Mientras tanto, el presidente de Motorola, Sergio Buniac, cree que si bien los dispositivos 5G pueden ser más caros, no lo serán en exceso. Y OnePlus apunta a mantener el costo de su primer teléfono 5G "dentro del rango de los US$1,000", dijo el presidente ejecutivo de OnePlus Pete Lau durante una entrevista el lunes.

"Inicialmente, el precio de los teléfonos 5G será mayor que el de los teléfonos 4G, eso es seguro", dijo Yenchi Lee, director principal de marketing de productos para el negocio de comunicaciones inalámbricas de MediaTek, en una entrevista. La compañía presentó esta semana su primer módem 5G, que estará en los teléfonos inteligentes a principios de 2020.

Una vez que los chips como el nuevo procesador integrado Snapdragon 5G de Qualcomm lleguen al mercado el próximo año, las empresas que fabrican teléfonos menos costosos también podrán incluir 5G en sus dispositivos.

"Estamos tratando de llegar a 5G no solo a ese nivel insignia sino a otros niveles lo más rápido que podamos", dijo Amon de Qualcomm. El chip integrado estará en los teléfonos en el primer semestre de 2020.

Los primeros teléfonos solo funcionarán con un operador

Gracias a todos los que acogieron las redes 4G LTE, finalmente llegamos a un punto en que los teléfonos se podían llevar a casi cualquier operador y funcionaban muy bien. Luego vino 5G.

Mientras todos utilizan la misma tecnología inalámbrica, los operadores emplean diferentes bandas de espectro. Y el chip y las antenas de primera generación no pueden aprovechar todas esas frecuencias al mismo tiempo.

En cambio, cualquier teléfono 5G que compres que tenga un módem X50 de Qualcomm (que es básicamente cualquier teléfono 5G, excepto los de Huawei) estará vinculado a un proveedor específico. El teléfono 5G que compres en Verizon solo funcionará en la red 5G de Verizon.

Una vez que el chip X55 y las nuevas radios Qualcomm estén disponibles ampliamente, un teléfono puede funcionar en todas las bandas de espectro principales, en todo el mundo. Eso significa que finalmente podemos obtener teléfonos 5G desbloqueados, si eso es lo que eligen los fabricantes de teléfonos.

Hacen falta apps

A lo largo del MWC, innumerables empresas nos mostraron cómo 5G puede cambiar la experiencia en tu teléfono, desde videollamadas hasta juegos increíbles de nivel consola que funcionan sin problemas gracias a que gran parte de la capacidad de procesamiento se realiza de forma remota.

Pero los consumidores no van a pagar una prima solo por eliminar un poco de buffering en sus teléfonos.

Andrew Hoyle/CNET

"El desafío de la industria es encontrar cuál es la aplicación ideal para 5G", dijo Dan Hays, consultor de PWC.

Esas aplicaciones vendrán, incluso si se lleva tiempo. Recuerda que servicios como Uber o los streams en vivo a través de Facebook no existían hasta hace pocos y ver videos de Netflix y YouTube no despegó hasta que 4G mejoró la calidad de esos servicios.

Pero en los primeros días, puede que no haya muchas maneras de aprovechar todo ese ancho de banda.

5G móvil más allá de los teléfonos

Mientras que los fabricantes de teléfonos más grandes del mundo planean lanzar sus teléfonos 5G lo antes posible, otros jugadores más pequeños se muestran más cautelosos. HTC, por ejemplo, "cuestionó si era correcto incluir [5G] en un teléfono". Por ahora, al menos, HTC no cree que los teléfonos sean el camino a seguir. En su lugar, la empresa quiere enfocarse en entregar 5G a los clientes a través de su Hub 5G, que estará disponible en Estados Unidos en la red de Sprint.

"La belleza del concepto de hub es que no importa qué dispositivo tengas", dijo Nigel Newby-House, vicepresidente asociado de planificación de productos de HTC, en una entrevista antes del MWC. "Ya sea equipos de VR, notebooks, tabletas, esta es tu puerta de enlace que se puede compartir entre dispositivos. Estamos tratando de ahorrarle al consumidor el costo de tener 5G en su teléfono, tableta, etc.".

Pero comprar el hub no significa automáticamente que tendrás velocidades de 5G en un teléfono 4G. Solo obtendrás velocidades más rápidas si tu teléfono tiene 802.11ad, lo que permite velocidades de Wi-Fi WiGig. Si tu teléfono es más antiguo y solo funciona con Wi-Fi 802.11ac, terminarás con un cuello de botella donde el hub está tratando de entregar datos más rápido de lo que tu teléfono puede manejar.

MWC no es la última vez que oiremos hablar de teléfonos 5G este año. Pero puedes esperar hasta el próximo año antes de correr a comprarte uno.