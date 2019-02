El Galaxy Fold te sorprenderá, pero creo que no lo vas a comprar

James Martin/CNET

Los teléfonos flexibles como el Galaxy Fold de Samsung apuntan a un resplandeciente futuro para el mundo de los dispositivos móviles. Per, esto no significa que te tienes que subir al tren de los celulares plegables ya mismo.

Samsung finalmente nos dio un vistazo más prolongado y más detallado del Galaxy Fold, un teléfono inteligente que se despliega cual libro para revelar una pantalla más grande. Parece salido de la ciencia ficción, pero es real y abre las puertas a un nuevo mundo de diseños y dispositivos distintos.

Reproduciendo: Mira esto: El Galaxy Fold se deja ver en todo su esplendor

El Galaxy Fold puede ser impresionante, pero es quizá el ejemplo perfecto de los peligros que puede encontrarse un early adopter o los que tienden a comprar de forma anticipada las nuevas tecnologías. Sí, hay que darle crédito a Samsung por sacar al mercado un teléfono flexible antes que sus rivales. Sin embargo, está claro en base a nuestro primer vistazo de este dispositivo que necesita de más desarrollo y refinamiento para que esté listo para el consumidor común y corriente. Después de todo, el dispositivo no estaba disponible para sesiones de demostración a pesar de que el evento Unpacked del 20 de febrero fue su plataforma de lanzamiento.

"El Galaxy Fold no está dirigido a ser un producto para el mercado masivo, al menos no por ahora", dijo Avi Greengart, un analista de la firma Techsponential. "Es un producto dirigido a los early adopters".

Claro, los asiduos fanáticos de Samsung y los entusiastas de la tecnología serán los primeros en tener este dispositivo. Pero estos serán como los probadores beta de esta nueva aventura de dispositivos flexibles.

Samsung está consciente de esto, que es la razón por la que la línea Galaxy S10 junto a sus variantes estándar, Plus, 5G y versión asequible constituyeron el corazón del evento Unpacked en San Francisco. Para la mayoría de los consumidores, estos teléfonos serán más que suficiente para satisfacer sus necesidades.

Pero, si aún consideras hacerte de un Galaxy Fold, a continuación te presento más razones en que debes pensarlo dos veces.

Precio

¿Crees que el precio inicial de US$1,099 del iPhone XS Max es muy elevado? Bueno, el Galaxy Fold llegará el 26 de abril con un precio de US$1,980.

Comparado al Fold, el Galaxy S10 de US$899 y el Galaxy S10 Plus de US$999 son unas gangas, aunque estos teléfonos son más sólidos y rígidos.

En tiempos en que los precios de los teléfonos inteligentes están más altos que nunca, el Galaxy Fold está estableciendo nuevos límites para un teléfono carísimo.

El ejecutivo de Samsung Justin Denison no lo pudo haber dicho mejor: El Galaxy Fold "es un dispositivo de lujo único".

Interfaz de usuario

Samsung dijo que ha tenido que repensar el software y la interfaz de usuario para sacar ventaja de las dos pantallas del Fold. Es admirable que el cuidado que tuvo empresa al considerar el nuevo diseño, pero Samsung tiene una historia de altas y bajas cuando se trata de software.

CNET

Los primeros días de Touch Wiz eran infames. Aunque la experiencia de usuario de Samsung ha avanzado mucho desde entonces, aún le hace falta las interfaces limpias en dispositivos rivales como los Pixel de Google y los teléfonos OnePlus.

Lo que Samsung mostró el miércoles se veía muy prometedor. El dispositivo podrá ejecutar tres apps al mismo tiempo, y la fluidez entre la pantalla pequeña y la grande funcionó bien durante las demostraciones. Pero no lo sabremos con seguridad hasta que tengamos uno de estos dispositivos en la mano.

La compatibilidad con los apps será muy limitada en un principio. Google dijo que será compatible con dispositivos plegables en su próxima actualización Android, pero esto no llegará hasta la segunda mitad de este año. Por ahora, Samsung presumió de Google Maps y videos de Netflix como ejemplos de apps que podrán sacar provecho de la pantalla más grande.

Batería

No sabremos cuál será la duración de la batería del Galaxy Fold hasta que podamos realizar las pruebas apropiadas. Pero las exigencias de no una sino dos pantallas no auguran una batería de gran duración para el Galaxy Fold.

Samsung parece saber esto, y dijo que el dispositivo cuenta con dos baterías.

Tamaño

La desventaja de un dispositivo plegable es, bueno, que se dobla. Dos mitades significa que el dispositivo va a ser más grueso que el más grueso de los celulares que se encuentran en el mercado. Y esto ocurre en momentos en que las fabricantes están haciendo todo por quitarle milímetros al grosor de sus dispositivos.

El Galaxy Fold parece ser menos voluminoso que el prototipo que Samsung mostró en noviembre, pero aun así sería al menos el doble del grueso de un celular estándar.

Juan Garzón/CNET

Durabilidad

Este es el factor X. Samsung presumió de esa columna articulada o sistema de bisagra que le permite doblarse, así como también en el recubrimiento del vidrio que protege a la parte que se dobla de daños causados por el uso. Pero aun cuando Samsung dice haber probado estos teléfonos, no está claro cuán duraderos serán.

También, ¿qué hacer cuando el dispositivo tiene una rayadura o una grieta en la pantalla?

CNET

Mis respetos para los pioneros

Si eres la clase de persona que debe tener lo último de lo último en tecnología, factores como el precio y la duración de la batería no afectarán tu decisión.

"El teléfono se agotará y se convertirá en un símbolo de estatus", dijo Patrick Moorhead, un analista de Moor Insights.

Por ello, a los early adopters, dispuestos a enfrentarse a todo lo que trae el mundo de los teléfonos flexibles, mis respetos.

Pero, por ahora, yo me quedo con mi aburrido teléfono rectangular de vidrio y metal.