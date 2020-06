¿Me compro una nueva MacBook ahora o me espero a Apple silicon?

Apple

La pregunta que me hacen con más frecuencia los lectores de CNET es algo así como: "¿Debo comprar una MacBook Air de 13 pulgadas o una MacBook Pro de 13 pulgadas?" Esa pregunta es bastante fácil de responder, según el presupuesto y las necesidades de la persona en cuestión. Pero, ¿qué sucede cuando MacBooks aparentemente idénticas, u otras computadoras Mac como la iMac o la Mac Pro, están disponibles tanto en versiones tradicionales basadas en Intel como en nuevas versiones que usan el propio chip de Apple basado en Arm, como lo prometió Tim Cook durante la conferencia WWDC 2020?

Esto agrega un nivel completamente nuevo de confusión a las decisiones de compra, especialmente para algo que generalmente se considera una compra de alto precio como una MacBook o una iMac. Si estás buscando comprar una Mac, ya sea que estés actualizando tu propio sistema o comprando una para tu hijo u otro miembro de tu familia, la pregunta es: ¿debo comprar una ahora? o bien ¿debo esperar hasta el próximo ciclo de actualización? ¿tal vez en otoño? ¿O esperar a que lleguen las nuevas versiones basadas en Arm de estas Mac?

¿Lucirán igual? ¿Tienen los mismos nombres? Recuerda que cuando Apple hizo la transición a los chips Intel de PowerPC fue con una línea de productos completamente nueva, llamada MacBook. Nunca ha habido una MacBook que no sea Intel –al menos hasta ahora.

Tener una sola línea de productos, con versiones de Intel y Apple silicon, es solo una receta para más problemas: nadie quiere gastar US$1,300 en una nueva MacBook solo para haber elegido la "incorrecta". No es que estemos completamente seguros de que existirá el mismo producto exacto con dos opciones de plataforma al mismo tiempo. Apple dijo que sus primeras computadoras basadas en Arm estarán disponibles para fin de año, mientras que la transición completa llevará al menos dos años.

¿Cuál Apple silicon Mac llegará primero? Yo creo que sería la Mac Mini, basada en Apple, que ahora ofrece kits de transición para desarrolladores Mac Mini basados en Arm y en el sistema Bionic A12Z de Apple en un chip. Eso sirve para que los desarrolladores ayuden en la transición del software a la nueva plataforma.

Pero incluso sin conocer la línea de tiempo exacta de las transiciones del producto, podemos darte algunos consejos generales sobre cómo manejar tus futuras compras de Mac. No importa qué, esto no será fácil. Según la propia compañía, "Apple continuará apoyando y lanzando nuevas versiones de macOS para Macs basadas en Intel en los años venideros, y tiene nuevas Macs emocionantes basadas en Intel en desarrollo".

Si estás pensando en comprar una MacBook Pro o una MacBook Air

La MacBook Air de 13 pulgadas y la Pro de 13 pulgadas se actualizaron recientemente. El rendimiento en estos sistemas se considera excelente, especialmente ahora que puedes obtener CPU de cuatro núcleos en la MacBook Air. Si es una necesidad a corto plazo, me sentiría cómodo comprando una MacBook en este momento. Apuesto a que la nueva plataforma no llegará a esos sistemas hasta 2021 por lo menos.

Si estás particularmente enfocado en Photoshop o Final Cut

Te recomiendo esperar. Los únicos detalles reales y sólidos que Apple ofreció en la nueva plataforma basada en Arm fue que Adobe tenía acceso temprano y ya tenía Photoshop funcionando sin problemas en él, y que Final Cut estaba funcionando de manera similar en forma nativa. Eso significa que el desarrollo futuro de esas aplicaciones puede inclinarse fuertemente hacia Apple silicon de ahora en adelante.

Si usas un montón de apps nativos, y no necesariamente los más populares

Cómprate una nueva Mac Intel, porque no puedo decir que las aplicaciones de pequeños equipos independientes, o las que ya no son compatibles, tendrán transiciones oportunas. Eso significa que tendrán que ejecutarse en modo emulado o traducido a través de Rosetta 2, lo que debería funcionar, pero puede no ser óptimo.

Dan Ackerman/CNET

Si quieres la mejor duración de batería posible

La duración de la batería en las Mac basadas en Intel es excelente, pero no va mucho más allá de las laptops basadas en Windows. Con la capacidad de controlar no solo el software y el hardware, sino también la plataforma, sospecho que veremos un gran aumento de la duración de la batería de las nuevas Mac, siempre que lleguen. Si este es tu caso caso, te recomiendo esperar.

Si usas Boot Camp para ejecutar Windows en una Mac

Si usas tu Mac para jugar

Creo que esto significa el fin del debilucho intento actual para obtener los juegos de PC más tradicionales en Mac a través de Steam y otras plataformas (no, yo nunca pondré Fallout 76 en una Mac). Pero la capacidad de ejecutarse en iOS y iPadOS fácilmente junto con soporte de controles de juegos podría hacer que los juegos de Apple Arcade sean más ambiciosos.

En este punto, todavía hay muchas preguntas sin respuesta acerca de la transición desde los chips de Intel, especialmente cuando diferentes modelos pasarán de una plataforma a otra - excepto que pasarán al menos dos años antes de que las Mac Intel sean cosa del pasado.