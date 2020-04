Sarah Tew

Motorola presentó al Motorola Edge Plus como un nuevo teléfono insignia que finalmente podrá competir con los mejores en el mercado (como serían el Galaxy S20 Plus, el iPhone 12 y el Galaxy Note 20) y no simplemente un teléfono más de gama media.

En los últimos años, Motorola se ha enfocado en la gama media para intentar ofrecer valor, pero no había lanzado un celular con excelentes especificaciones para mostrar lo mejor que puede hacer la empresa y ha decepcionado a muchos.

El Motorola Edge Plus se vuelve esa esperanza de la empresa y los fanáticos para resurgir y sobresalir en el mercado de alta gama. ¿Es el Motorola Edge Plus ese celular que nos gustaría? Por ahora no lo sabemos hasta que finalicemos nuestro análisis, pero mientras tanto recopilamos aquí las razones para comprar el Motorola Edge Plus en vez del Galaxy S20 Plus y viceversa.

Razones para comprar Motorola Edge Plus en vez de Galaxy S20 Plus

Experiencia casi pura de Android: La experiencia de Android de los celulares de Motorola ha sido una de las más aceptadas en el mercado y esto hace que sea más interesante la interfaz del Motorola Edge Plus en comparación con la personalizada de Samsung.

Conector de audífonos tradicional: Muchos seguimos valorando nuestros audífonos tradicionales y el Motorola Edge Plus ofrece un conector tradicional que nos permite disfrutar de ellos, sin necesidad de un extraño adaptador.

256GB de almacenamiento: El almacenamiento base del Galaxy S20 Plus es de 128GB, lo cual representa la mitad del almacenamiento que ofrece Motorola en el Edge Plus.

Cámaras: Similar al Galaxy S20 Ultra, el Motorola Edge Plus tiene una cámara de 108 megapixeles que generalmente se traduce en algunos beneficios, algo que no tiene el Galaxy S20 Plus porque posee una cámara principal de 12 megapixeles y la de mayor cantidad de megapixeles es de 64. Además el Motorola Edge Plus tiene modo macro y ofrece zoom óptico 3X, mientras que el Galaxy S20 Plus ofrece solo zoom híbrido 3X.

Batería de 5,000mAh: Mientras que el Galaxy S20 Plus tiene una batería de 4,500mAh, el Motorola Edge Plus tiene una batería de 5,000mAh. Aunque no es una diferencia enorme, muchos estaremos satisfechos de obtener 500mAh que debería ayudar con una mejor duración de batería.

Precio: Sin tener en cuenta que el Galaxy S20 Plus está muchas veces en oferta, ese celular de . Esto significa que cuesta US$200 más que el Motorola Edge Plus y obtienes todos los beneficios anteriormente mencionados. En promoción, el Galaxy S20 Plus ha costado justamente el mismo precio de .

Razones para comprar S20 Plus y no el Motorola Edge Plus

No tiene resistencia al agua: Mientras que el Galaxy S20 Plus tiene resistencia al agua con la certificación IP68, el Motorola Edge Plus simplemente tiene la tradicional resistencia a salpicaduras.

No tiene ranura microSD: De manera similar, el Motorola Edge Plus no permite incrementar el almacenamiento, algo que sí permite el Galaxy S20 Plus a través de una ranura microSD.

Peso y grosor: En la mano, el Galaxy S20 Plus se siente como un celular más cómodo porque es más delgado y pesado. El Motorola Edge Plus tiene un grosor de 8.6mm y pesa 203 gramos, mientras que el Galaxy S20 Plus tiene un grosor de 7.8mm y pesa 186 gramos.

Carga rápida: El Motorola Edge Plus tiene carga rápida de 18 vatios que, aunque es bueno, se queda atrás de la carga de 25 vatios del Galaxy S20 Plus.

Cámaras: El Galaxy S20 Plus tiene la capacidad de grabar video 8K si es que te interesa eso y generalmente Samsung ha ofrecido mejor calidad en las fotos que pueden tomar sus celulares.

Disponibilidad: El Galaxy S20 Plus se puede comprar desbloqueado o través de toda clase de operadores en Estados Unidos en el mundo, mientras que el Motorola Edge Plus tan solo se podrá comprar (al menos por ahora) en Verizon.

En nuestro más reciente podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Spotify, Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también del LG Velvet y su fecha de lanzamiento, cómo WhatsApp y Google Duo mejoran las videollamadas, la llegada de Android 11 en su tercera versión previa y más noticias de Android.