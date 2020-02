¿Cuándo y dónde comprar los Moto G Stylus y Moto G Power en Estados Unidos?

CNET

Motorola anunció el 7 de febrero sus dos nuevos celulares estrella, el Moto G Stylus y el Moto G Power, dos dispositivos que comparten algunas características y que sobresalen cada uno por un aspecto diferente.

Mientras que el Moto G Stylus resalta por su nuevo lápiz al estilo del Galaxy Note 10, el Moto G Power tiene una batería de 5,000mAh, que según la empresa duraría hasta tres días. Pero, ¿cuándo podrás adquirirlos en Estados Unidos?

Reproduciendo: Mira esto: Moto G Stylus y Moto G Power: Así son los nuevos teléfonos...

Comprar el Moto G Stylus

Aunque el celular ha sido lanzado ahora, los dispositivos no estarán disponibles hasta primavera. El Moto G Stylus que cuesta US$299 se venderá de manera desbloqueada en tiendas de Best Buy, B&H Photo, Walmart y Amazon.com, y más adelante en Verizon, Metro by T-Mobile y Republic Wireless.

Comprar el Moto G Power

El Moto G Power es un celular poderoso, con 5,000mAh de batería. La empresa lo venderá también desbloqueado a un precio de US$249 en primavera en tiendas de Best Buy, B&H Photo, Walmart y Amazon.com. Después, la empresa también los venderá a través de U.S Cellular, Consumer Cellular, Republic Wireless y Xfinity Mobile.