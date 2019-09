Érika García / CNET

El esperado Huawei Mate 30 Pro fue presentado oficialmente este 19 de septiembre junto con el Mate 30 y Mate 30 RS Porsche Design, pero con una de las carencias más importantes que ha tenido un celular de la empresa china en años: sin servicios ni apps de Google, entre otras cosas más.

Sí ejecuta Android

Había varias dudas alrededor de los nuevos dispositivos de Huawei: ¿Estaría listo con Harmony OS? ¿Podría utilizar Android? Y si no, ¿cuál sería el plan de la empresa para los Mate 30?

Al final, Huawei no pudo utilizar Android de la misma manera en que lo usaba antes (el que venía trabajando con Google para integrar en sus celulares), sino que se vio forzado a implementar la versión de Android de código abierto (ASOP).

Aún así, Huawei sigue contando con su interfaz personalizada EMUI10 (basada en Android 10).

Actualizaciones de Android para los Huawei Mate 30

Con la utilización de la versión de código abierto de Android, Huawei técnicamente ya no colabora con Google de la misma manera para no solo traer nuevas experiencias de celulares sino también para traer más rápidamente las nuevas versiones de Android.

Así, el Huawei Mate 30, Mate 30 Pro y Mate 30 RS Porsche Design se podrán actualizar con Android 11 y posiblemente otras versiones, pero tendrán que esperar a las que se liberen para la versión de código abierto, con lo que Huawei seguramente deberá comenzar a trabajar en la personalización, optimización y compatibilidad de sus dispositivos después de otras empresas que sí cuentan con el Android certificado que les permite colaborar con Google.

Huawei Mate 30 Pro sin servicios o apps de Google

La implemantación de Androd 10 de código abierto en los Huawei Mate 30, sin la certificación con Google, hace que estos dispositivos no tengan los apps de Google ni tampoco los servicios, lo cual significa que ni siquiera tiene Google Play Store para descargar los apps.

En otras palabras, los Huawei Mate 30 no cuentan con Google Maps, Gmail, YouTube y otras apps populares que encuentras en Android. Y un celular sin apps es un problema.

Huawei integra su propia tienda de aplicaciones AppGallery, la cual ya ha utilizado durante un tiempo en sus celulares. Es posible que si no la habías escuchado es porque nunca la habías usado y porque su utilidad es muy limitada.

Érika García / CNET

AppGallery: Sin Facebook, WhatsApp, Google...

Huawei dice que actualmente tiene cerca de 45,000 aplicaciones, lo que puede no sonar tan mal, pero está muy por debajo de las casi 2.7 millones de apps que hay en Google Play Store.

Es cierto, nadie utiliza 2.7 millones de apps, pero el problema es que AppGallery no cuenta ni con las apps de Google, ni otras muy populares como Facebook o WhatsApp.

Así, AppGallery y el Mate 30 Pro me recuerdan mucho a lo que era Windows Phone en los teléfonos Nokia de alta gama años atrás, que tenían un buen hardware y la capacidad de hacer grandes cosas, pero con una tienda que carecía de muchísimas aplicaciones importantes —generalmente, las más populares.

Al igual que Windows Phone, AppGallery ofrece algunas alternativas a apps populares como WhatsApp, pero son de terceros y no ofrecen la misma experiencia, además de que la seguridad puede estar comprometida por tener un intermediario desconocido que entra a un app tradicional.

APK, sideloading apps...

La buena noticia es que a diferencia de Windows Phone, el Huawei Mate 30 Pro y sus hermanos pueden ejecutar toda clase de apps de Android, lo cual representa millones de apps.

Sin embargo, para lograr esto, sería necesario descargar el APK del app (formato o archivo del app) e instalarlo. Generalmente, esto se conoce como sideloading de apps y funciona, pero no es lo ideal.

Primero, hay que conseguir el APK de un lugar confiable porque eso también puede representar malware o virus para tus dispositivos e históricamente esto ha sucedido con toda clase de apps.

Segundo, tienes que encontrar el APK compatible con tu celular. Descargar un APK no hace que necesariamente el app sea compatible con tu celular porque muchas veces desarrolladores liberan diferentes versiones para diferentes dispositivos para asegurarse de ofrecer la mejor experiencia, teniendo en cuenta especificaciones, pantallas y otros factores.

Tercero, esto sin duda que requiere más trabajo y aunque es posible hacerlo no significa que todos los usuarios lo quieran hacer. No todos tienen el conocimiento para hacer esto, no se sienten seguros en hacerlo y tampoco todos tienen el tiempo.

Dicho esto, en algunas ocasiones, como apps de Google, requieren también de los servicios de la empresa para funcionar correctamente (sincronización y otros aspectos). Instalar esos servicios generalmente toma más tiempo y en mi experiencia no cabe duda que su carencia impactan la experiencia del usuario.

Conclusión: ¿Comprar el Huawei Mate 30 Pro o es un celular malo?

El Huawei Mate 30 Pro y sus hermanos representan un comienzo importante, a menos de que los problemas con el gobierno de Estados Unidos se solucionen o que cedan un poco para permitir que Huawei ofrezca algo más tradicional.

Los celulares no se parecen malos dispositivos y, viendo lo que la empresa ha hecho en las últimas generaciones con sus teléfonos insignia, se podría esperar que estos celulares sean de los mejores, especialmente el Mate 30 Pro.

Sin embargo, la carencia de servicios y apps de Google, además de que su tienda de apps no integra aplicaciones populares lo colocan en una posición muy desventurada porque significa que el teléfono ya no es para toda clase de usuarios.

Esto, por supuesto, teniendo en cuenta lo que la empresa ha revelado, la información que hemos podido conseguir y el tiempo que hemos podido tener el dispositivo en nuestras manos. Es decir, esto podría cambiar o mejorar un poco si logran que más aplicaciones importantes lleguen a su tienda de apps.

Dicho esto, lo mejor será esperar a que el teléfono esté disponible para valorar realmente lo que logra hacer Huawei para combatir el problema en el que está y cuánto puede hacer un usuario que quiere este dispositivo sin importar nada.

