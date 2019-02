Viva Tung

Sí, el Galaxy S9 ha bajado de precio, y todo parece indicar que podría ser el teléfono perfecto para ti, porque es un celular que funciona correctamente, fue de los más populares de 2018, y es de una marca reconocida. Sin embargo, si has llegado hasta aquí es porque tienes la duda de qué tanto se diferencia del Galaxy S10, y aquí es donde comienza este análisis.

Galaxy S10: Una gran evolución con respecto al Galaxy S9

Cuando Samsung lanzó los Galaxy S9 y S9 Plus estuvimos un tanto decepcionados porque no se trataba más que de una actualización de los S8. Sin embargo, con los Galaxy S10 y S10 Plus hemos encontrado una gran evolución, que hace que los nuevos teléfonos se distancien, y mucho, de los celulares del año pasado.

El Galaxy S9 no deja de tener muchos puntos positivos: es un teléfono compacto, con una pantalla de 5.8 pulgadas de gran resolución, un procesador muy bueno con respecto a la competencia según nuestro análisis y con una cámara de un solo sensor más que decente.

El Galaxy S10, por su parte, incluye muchas ventajas que no tiene el Galaxy S9, comenzando por un panel más grande y con menos biseles, que hace que ambos se vean prácticamente del mismo tamaño.

Ventajas del Galaxy S10 por encima del Galaxy S9

El Galaxy S10 tiene una pantalla de mayor tamaño en un cuerpo similar al del S9, pero casi sin biseles. También posee mejor resolución.

El S10 cuenta con el último procesador de Qualcomm o Exynos de Samsung, mientras que el S9 tiene el más potente del año pasado.

La memoria RAM del Galaxy S10 es el doble de la del Galaxy S9, de 8GB

El S10 tiene triple cámara, con sensores gran angular y telefoto, mientras que el S9 sólo tiene un sensor.

El Galaxy S10 viene con más capacidad de almacenamiento inicial.

Tiene una batería más grande que la del Galaxy S9.

El Galaxy S10 tiene sensor de huellas en la pantalla.

Posee carga reversible.

Similitudes entre el Galaxy S9 y el Galaxy S10

Los dos poseen puerto para audífonos.

Ambos tienen resistencia al agua IP68.

Ambos poseen una sola cámara frontal -- aunque de diferente resolución.

Ambos poseen algún tipo de carga rápida.

Ambos poseen reconocimiento del rostro básico.

Un detalle en el que el Galaxy S9 gana al Galaxy S10 es en que este posee lector de iris.

Precios del Galaxy S9 y el Galaxy S10

El Galaxy S9 ha comenzado a bajar de precio. Actualmente la versión inicial cuesta US$619. Nosotros recopilaremos todas las gangas que encontremos aquí en este especial de ofertas del Galaxy S9 y otros celulares de Samsung. El Galaxy S10, por su parte, tiene un precio inicial de US$899.

Comprar el Galaxy S10

Definitivamente el Galaxy S10 es mucho mejor que el S9 por muchas razones y tiene muchas ventajas. Su precio es mayor, pero su triple cámara, su sensor de huella en pantalla y su tecnología de carga reversible podrían definitivamente valer la pena. Si no quieres gastarte tanto, es mejor que evalúes otras opciones como el OnePlus 6T o el Pixel 3, que a pesar de tener solo un sensor tiene una de las mejores cámaras de 2018.

