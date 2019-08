Juan Garzón / CNET

El Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus son los más recientes teléfonos del fabricante surcoreano que llegan para mostrar la tecnología más avanzada de Samsung.

Ya recopilamos las 25 novedades del Galaxy Note 10, donde se presentan algunos cambios importantes a los cuales tendrás que acostumbrarte si decides adquirir el Galaxy Note 10 o el Galaxy Note 10 Plus; incluso aunque hayas tenido prácticamente cualquier dispositivo de Samsung y con algunas incluso diferentes a cualquier celular Android o hasta un iPhone.

3 cosas a las que deberás acostumbrarte en los Galaxy Note 10

Son tres las diferencias fundamentales que presentan los Galaxy Note 10 y Note 10 Plus en comparación otros dispositivos Samsung y con prácticamente cualquier celular importante de los últimos años.

Botón de encendido

La gran mayoría de teléfonos importantes han ubicado el botón de encendido en el borde lateral derecho y, sin duda, nos hemos acostumbrado a eso.

En los Galaxy Note 10, Samsung ha cambiado la ubicación del botón de encendido para ponerlo en el borde lateral izquierdo.

Es un cambio que parecería insignificante o muy simple, pero te tomará un tiempo acostumbrarte. No te imaginas cuantas veces he intentado presionar el botón de encendido en el borde lateral derecho durante el período que he probado el Note 10.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10 vs. Note 10 Plus ¿Cuál comprar?

Forma de apagar el celular

Otro cambio importante con relación a ese botón de encendido es que ya no podrás apagar el celular al mantener presionado ese botón.

En cambio, para apagar el Galaxy Note 10 o el Galaxy Note 10 Plus es necesario abrir el panel de notificaciones y presionar el atajo que ahí se encuentra.

Sin conector de audífonos

Los Galaxy Note 10 son los primeros teléfonos insignia de Samsung que no cuentan con un conector de audífonos tradicional y este es un cambio que sin duda afectará a algunos usuarios.

Samsung, incluso, no adjunta un adaptador para permitir conectar tus audífonos tradicionales (3.5mm) al celular; el fabricante incluye unos audífonos USB-C —lo cual es bueno—, pero considero que por ser la primera vez que hace este cambio se debió incluir ese pequeño componente. Samsung vende el adaptador por US$9.99.