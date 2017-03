Compra un Samsung Galaxy S8 en AT&T y llévate otro, gratis

Ariel Nunez/CNET



AT&T anunció el miércoles que los consumidores que compren el celular insignia Samsung Galaxy S8, o su hermano mayor, el Galaxy S8 Plus, obtendrán una segunda unidad gratis.

La operadora de telefonía inalámbrica venderá el celular Galaxy S8 por US$750 al contado o el equivalente de US$25 en 3o cuotas mensuales por el plan AT&T Next. Los clientes que deseen el S8 Plus pagarán US$850.20 al contado o pueden pagar por su unidad en 30 plazos de US$28.34 al mes. Para obtener la oferta dos en uno, es un requisito comprar el primer teléfono mediante el plan de financiamiento AT&T Next y que el segundo teléfono se utilice para activar una línea nueva.

AT&T comenzará a cobrar por ambos celulares al momento de procesar la compra, pero comenzará a reembolsar el crédito por el segundo S8 o S8 Plus después de tres meses. Si el servicio móvil del S8 o S8 Plus se cancela, el usuario tendrá que pagar el saldo restante.

Como parte de las promociones de la preventa de la fabricante surcoreana, AT&T también ofrecerá las nuevas gafas de realidad virtual Gear VR con el control remoto y un paquete de contenidos de Oculus gratis. Además tendrá disponible el reloj inteligente Samsung Gear S3 por US$49 con un contrato de dos años, y la tableta Samsung Galaxy Tab E o el modelo Gear S2 por US$0.99 con un acuerdo de dos años.

La segunda operadora de telefonía inalámbrica comenzará la preventa de los celulares nuevos de Samsung a través de su sitio Web y en sus tiendas físicas a partir del jueves, 30 de marzo. El Galaxy S8 y S8 Plus salen oficialmente al mercado el viernes, 21 de abril.