Cómo y dónde comprar el Galaxy S10, Galaxy S10E y Galaxy S10 Plus

La familia Galaxy S10 ya tiene precios oficiales en Estados Unidos, México y España.

El Galaxy S10E, Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus saldrán a la venta a partir del 21 de febrero y se entregarán a partir del 8 de marzo, fechas específicas para Estados Unidos y España. Su precio comienza en US$749 por el S10E, pero no comas ansias que ahora te explicamos todo lo que debes saber sobre precios y dónde comprarlos:

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 5G: El primer celular Samsung con 5G

Galaxy S10E: Precios en Estados Unidos

El Galaxy S10E tiene precio base de US$749 en su configuración 128GB de almacenamiento.

Lo puedes reservar en las páginas de Samsung, Verizon, Sprint, T-Mobile, AT&T, Spectrum Mobile, US Cellular, Xfinity Mobile, Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target y Walmart.

Galaxy S10: Precios en Estados Unidos

El Galaxy S10 tiene un costo de US$899 por la versión con 128GB de almacenamiento.

Lo puedes reservar en las páginas de Samsung, Verizon, Sprint, T-Mobile, AT&T, Spectrum Mobile, US Cellular, Xfinity Mobile, Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target y Walmart.

Galaxy S10 Plus: Precios en Estados Unidos

El Galaxy S10 Plus tiene un costo base de US$999 por la versión con 128GB de almacenamiento. Hay una versión con 1TB pero te costará US$1,600.

Lo puedes reservar en las páginas de Samsung, Verizon, Sprint, T-Mobile, AT&T, Spectrum Mobile, US Cellular, Xfinity Mobile, Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target y Walmart.

Galaxy S10E: Precios en México

La versión de 128GB del Galaxy S10E costará 15,999 pesos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung, aunque la fecha exacta no se ha anunciado.

Galaxy S10: Precios en México

La versión de 128GB del Galaxy S10 costará 21,499 pesos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung, aunque la fecha exacta no se ha anunciado.

Galaxy S10 Plus: Precios en México

La versión de 128GB del Galaxy S10 Plus costará 29,999 pesos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung, aunque la fecha exacta no se ha anunciado. El modelo de 1TB del Galaxy S10 Plus costará 34,499 pesos.

Los tres teléfonos del Galaxy S10 en México saldrán a la venta el 15 de marzo.

Galaxy S10E: Precios en España

La versión de 128GB del Galaxy S10E costará 759 euros y tiene la misma fecha de venta (8 de marzo) y preventa (21 de febrero) que en Estados Unidos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung.

Galaxy S10: Precios en España

La versión de 128GB del Galaxy S10 costará 909 euros y tiene la misma fecha de venta (8 de marzo) y preventa (21 de febrero) que en Estados Unidos. La disponibilidad será en operadoras y en la página regional de Samsung.

Galaxy S10 Plus: Precios en España

La versión de 128GB del Galaxy S10 Plus costará 1009 euros y tiene la misma fecha de venta (8 de marzo) y preventa (21 de febrero) que en Estados Unidos. La disponibilidad será con operadoras y en la página regional de Samsung. El Galaxy S10 Plus de 1TB en España costará 1,609 euros.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 Plus vs. iPhone XS Max: ¿Cuál es mejor celular?