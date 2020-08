Las negociaciones de compra de TikTok avanzan y llega Instagram Reels

Angela Lang/CNET

TikTok podría cambiar de manos muy pronto, ya que sus operaciones en Estados Unidos y otros países podrían pasar a pertenecer a Microsoft pero... ¿cómo afecta esto a la aplicación?

La polémica de TikTok se ha puesto color de hormiga. Por un momento, parecía que el gobierno de Donald Trump prohibiría el uso de la popular app de videos cortos en Estados Unidos.

Pero la semana pasada surgió un rumor de una posible compra del app por parte de Microsoft, que poco después confirmó que está en negociaciones para adquirirla. No solo eso, la gigante de Redmond dijo que ya habló con Trump, lo que aparentemente significa que tiene la luz verde de la Casa Blanca para cerrar el negocio.

Al poco tiempo, Trump incluso sugirió que el gobierno de Estados Unidos se merece una tajada del dinero que se pague por el app, lo cual es algo que no tiene precedentes ni está claro cómo funcionaría.

Microsoft podría comprar las operaciones de TikTok en varios lugares, incluyendo Europa e India. Sin embargo, nada se ha dicho de un posible interés en Latinoamérica, por lo que no sabemos qué podría pasar con el uso del app en la región.

Incluso, se llegó a rumorar brevemente que Apple podría estar interesada en TikTok, pero la empresa lo desmintió de inmediato.

La adquisición podría tener un precio de entre US$10,000 millones y US$30,000 millones, así que Microsoft tendrá que romper el cochinito si quiere ser dueña del tiempo de los adolescentes del mundo.

Luego, tarde el jueves 6 de agosto Trump arremetió otro golpe contra TikTok, al firmar una orden ejecutiva que prohíbe "cualquier transacción de cualquier persona" con ByteDance, la matriz de TikTok, dentro de 45 días. Esto podría significar que Apple y Google ya no podrían tener presente la aplicación en sus tiendas de aplicaciones.

Instagram Reels está aquí

Facebook no perdió tiempo, y como lo anunció hace unos días, lanzó Instagram Reels en algunos mercados clave como México, España y Estados Unidos. La nueva función se activa de la misma forma que cuando haces un Stories, e intenta imitar a TikTok, como ya lo hizo con Snapchat en el pasado.

En mis primeras pruebas con Reels, he sentido un tanto confuso el uso de la aplicación, y no todas las herramientas me parecen tan sencillas de usar como en TikTok, pero tendré que usarlo un poco más para familiarizarme con esta nueva herramienta... ¿Ya la probaste?

Apple lanza nuevas iMac, pero sin Apple silicon

Apple lanzó esta semana una importante actualización interna para la iMac de 27 pulgadas, que ahora tiene más almacenamiento, más RAM, nuevos procesadores y una pantalla con nanotextura que es tan costosa como delicada, así que necesitarás de una tela especial para limpiarla.

Tan solo agregar la pantalla con nanotextura te costará US$500 adicionales al precio de la computadora.

Apple también actualizó ligeramente la iMac de 21.5 pulgadas y la iMac Pro, su todo-en-uno más poderosa. Las tres computadoras ya se pueden reservar por precios de US$1,799 por la iMac de 27 pulgadas, US$1,099 por la de 21.5 pulgadas y US$4,999 por la iMac Pro.

Desafortunadamente ninguna de estas tres nuevas computadoras incluye el Apple silicon, el procesador desarrollado por la propia empresa y que sustituirá al chip de Intel. Tampoco vimos el rumorado rediseño para las iMac con influencia del iPad Pro.

Esta semana también conocimos a los nuevos Galaxy Note 20, dos celulares que incluyen mejoras para el S Pen y con los que Samsung ahora promueve el color bronce. Además también conocimos los Galaxy Buds Live, la tableta Galaxy Tab S7 y el reloj Galaxy Watch 3.

En CNET Pop, presta atención, porque ya conocemos la fecha de lanzamiento de Disney Plus en América Latina y además el estreno de Mulan será a través de esta misma plataforma en Estados Unidos. ¿Abandonaremos las salas de cine para ver estrenos en la comodidad de nuestra casa? Tal ves este sea la "nueva normalidad".