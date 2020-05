Si desconoces tu ubicación, comparte tu Plus Code vía Google Maps

Google

¿Qué pasa cuando quieres compartir tu ubicación, pero no sabes la dirección? Para resolver este problema, Google Maps anunció la integración de Plus Codes, un código de seis dígitos que se puede utilizar para identificar cualquier ubicación, ya sea una casa rural o un puesto en una calle que no tiene nombre.

En un anuncio realizado por Google el 28 de mayo, la compañía dijo que más de 2,000 millones de personas en el planeta —lo que equivale al 25 por ciento de la población—, no cuentan con una dirección o su dirección es difícil de localizar. Por ello, a partir de hoy, los Plus Codes están accesibles desde Google Maps en Android.

Google

¿Cómo enviar mi Plus Code?

1.- Actualiza tu app de Google Maps en tu dispositivo Android

2.- Entra al app y da clic en el círculo azul que señala tu ubicación actual.

3.- Da clic en él y en la parte superior podrás ver un código alfanumérico compuesto por 6 dígitos.

4.- Y da clic en el código para copiarlo y compartirlo, tal cual lo harías con una dirección.

Los Plus Codes se pueden colocar en Google Maps o en Google Search, "son de uso gratuito, están disponibles sin conexión y se pueden imprimir en papel, carteles y letreros."