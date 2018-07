Josh Miller/CNET

Todo el mundo necesita un teléfono celular, pero no todos quieren firmar algo parecido a un contrato con un proveedor de servicios de telefonía para tener uno. Tal vez sólo quieras pagar por el servicio que realmente necesitas y evitar tarifas adicionales, o tal vez simplemente no quieres someterte a una verificación de historial crediticio.

Cualquiera que sea tu razón, un plan de servicio prepagado puede ser una muy buena opción. Cuando viví en Londres durante tres años, siempre utilizaba un plan prepago de T-Mobile durante las semanas que regresaba a casa para visitar a mi familia. Me permitió conservar el número que siempre he tenido en Estados Unidos y no estaba pagando por el servicio que no usaba cuando estaba en Inglaterra. (Mi operador en Reino Unido, Three, me dio datos gratuitos de itinerancia en Estados Unidos, pero eso vino con su propio conjunto de complicaciones).

Al igual que con los planes de telefonía de postpago, conocer todas las características de las opciones de prepago no es fácil, especialmente cuando tratas de entender los sitios web de varios operadores que a veces sólo confunden. Es mejor ver las características de los planes en un solo lugar, que es lo que te proporcionamos aquí.

Para realizar esta comparación, me mantuve fiel a los cuatro grandes proveedores de telefonía en Estados Unidos, más los principales operadores de prepago que se conectan a la red de un operador más grande. Dado que todos los planes prepagados que aquí mostramos ofrecen llamadas y mensajes ilimitados en Estados Unidos, el principal diferenciador entre ellos es la cantidad de datos que te dan cada mes y qué tan rápido son esos datos. Por supuesto, las opciones que tienes entre los teléfonos celulares disponibles también variará, pero esa decisión te la dejaré a ti. CNET tiene una colección completa de análisis sobre los mejores teléfonos para que elijas el que más te gusta. Sólo recuerda que para los planes prepagados, tendrás que pagar el costo total del teléfono móvil por adelantado.

Algunas otras cosas que necesitas saber antes de que lleguemos a los números:

Como es de esperarse en un plan de prepago, tu servicio finalizará si no pagas con un mes de anticipación.

Para todos los planes de datos que a continuación te mostramos y que tienen un límite de datos, tienes que saber que cuando llegues a ese límite tu servicio bajará la velocidad significativamente para el resto del período de facturación. Los operadores de telefonía le llaman "priorización de datos", aunque es similar a la aceleración. No perderás completamente el servicio de datos ni tampoco estarás sujeto a fuertes tarifas por el uso excedente.

MetroPCS Boost incluyen tarifa más impuestos en el precio del plan mensual. Para otros operadores, puedes estar sujeto a cargos adicionales según tu ubicación.

Boost incluyen tarifa más impuestos en el precio del plan mensual. Para otros operadores, puedes estar sujeto a cargos adicionales según tu ubicación. Para casi todos los planes enlistados a continuación, los proveedores de servicios ofrecen regularmente descuentos y ofertas temporales para atraer a nuevos clientes. Verifica qué promociones están disponibles antes de registrarte.

Cómo se comparan los planes de prepago







Plan Precio mensual Volumen de datos incluidos Servicios adicionales ofrecidos AT&T Talk & Text *US$30 N/A

AT&T 1GB *US$35 1GB Acceso móvil (cargado al volumen de datos incluidos) AT&T 6GB *US$45 6GB Datos, llamadas y mensajes ilimitados desde y hacia México y Canadá; Acceso móvil (cargado al volumen de datos incluidos) AT&T 8GB *US$50 8GB Datos, llamadas y mensajes ilimitados desde y hacia México y Canadá; Acceso móvil (cargado al volumen de datos incluidos) AT&T Ilimitado *US$65 Ilimitado Datos, llamadas y mensajes ilimitados desde y hacia México y Canadá

AT&T Ilimitado Plus *US$85 Ilimitado Datos, llamadas y mensajes ilimitados desde y hacia México y Canadá; 10GB adicionales incluidos para uso de punto de conexión LTE (Velocidad de 128 Kbps después de eso)

Boost Gigs US$35 3GB para punto de conexión (se carga al volumen incluido en el paquete) Boost Gigs Ilimitado US$50 Ilimitado (con una resolución de hasta 480p+ para transmisión de video, 500kbps para música y velocidades LTE para otros datos) Máximo de 8GB para uso como punto de conexión móvil Boost Ilimitado Plus US$60 Ilimitado Máximo de 20GB para uso como punto de conexión móvil Cricket Talk & Text US$25 N/A

Cricket 2GB US$30 2GB (a velocidades de hasta 8Mbps)

Cricket 5GB *US$40 5GB (a velocidades de hasta 8Mbps)

Cricket Ilimitado *US$55 Ilimitado (a velocidades de hasta 3Mbps) Datos, llamadas y mensajes ilimitados desde y hacia México y Canadá; mensajes de texto ilimitados hacia 38 países Cricket Ilimitado Max *US$60 Ilimitado (a velocidades de hasta 8Mbps) Datos, llamadas y mensajes ilimitados desde y hacia México y Canadá; mensajes de texto ilimitados hacia 38 países MetroPCS 2GB US$30 2GB LTE punto de conexión (se carga al volumen de datos mensual) MetroPCS 5GB US$40 5GB Transmisión ilimitada de música; LTE punto de conexión (se carga al volumen de datos mensual) MetroPCS Ilimitado US$50 Ilimitado Transmisión ilimitada de música MetroPCS Ilimitado + punto de conexión US$60 Ilimitado Transmisión ilimitada de música; 10GB para LTE punto de conexión móvil (reducen la velocidad después del límite) Sprint Forward 4GB *US$45 4GB Punto de conexión móvil (se carga al volumen de datos mensual) Sprint Forward Ilimitado *US$65 Ilimitado Máximo de 10GB para uso de punto de conexión móvil

T-Mobile Prepago Simple 4GB US$45 4GB LTE punto de conexión móvil (se carga al volumen de datos mensual) T-Mobile Prepago Simple 6GB US$55 6GB LTE punto de conexión móvil (se carga al volumen de datos mensual) T-Mobile Prepago Único US$75 Ilimitado 3G punto de conexión; Datos, llamadas y mensajes ilimitados desde y hacia México y Canadá Verizon First 500MB US$30 500MB Punto de conexión (se carga al volumen de datos mensual) Verizon First 3GB US$40 3GB Punto de conexión (se carga al volumen de datos mensual) Verizon First 7GB US$50 7GB Punto de conexión (se carga al volumen de datos mensual) Verizon First 10GB US$60 10GB Punto de conexión (se carga al volumen de datos mensual) Verizon Ilimitado US$75 Ilimitado Llamadas hacia y desde Canada y Mexico; punto de conexión (la velocidad se limita a 600Kbps) Virgin Mobile US$50 Ilimitado

Visible US$40 Ilimitado



* Descuento mensual si te apuntas a un programa de pago automático.

Cuando tienes familia [y amigos]

La mayoría de los planes de prepago te permiten agregar hasta cinco líneas de servicio adicionales a una sola cuenta, y generalmente con las líneas adicionales te cuesta un poco menos entre más agregas. Las líneas adicionales son ideales para familias que necesitan varios teléfonos sin recibir varias facturas.

Dicho esto, navegar a través de las estructuras de precios puede ser desconcertante. Algunos planes enumeran el precio por línea, mientras que otros enumeran el precio total por número de líneas (las estructuras de precios pueden variar incluso dentro de un mismo operador). Por lo tanto, para mantener las cosas lo más comparables posible, todos los planes en el siguiente cuadro se enumeran por el precio por línea. Si un proveedor de servicios sólo tenía el precio total en su sitio web, calculé el costo por línea en función de cuánto costaría normalmente una sola línea.

Una cosa más para tener en cuenta: T-Mobile maneja el cobro de múltiples líneas para los clientes de prepago de manera diferente a otros proveedores. En lugar de dejar que agregues mas líneas a uno de los planes detallados anteriormente, tiene un plan familiar de prepago por separado para hasta cinco líneas. La asignación de datos para cada línea es de 10GB, incluido el uso como punto de acceso móvil.

Para agregar un línea extra Plan Línea 1 Precio Línea 2 Precio Línea 3 Precio Línea 4 Precio Línea 5 Precio AT&T Talk & Text *US$30 US$20 US$20 US$10 US$10 AT&T 1GB *US$35 US$25 US$25 US$15 US$15 AT&T 6GB *US$45 US$35 US$35 US$25 US$25 AT&T 8GB *US$50 US$40 US$40 US$30 US$30 AT&T Ilimitado *US$65 US$55 US$55 US$45 US$45 AT&T Ilimitado Plus *US$85 US$75 US$75 US$65 US$65 **Boost US$3 Gigs US$35 US$25 US$30 US$30 US$30 **Boost Gigs Ilimitados US$50 US$30 US$30 US$30 US$30 **Boost Ilimitado Plus US$60 US$40 US$40 US$40 US$40 Cricket Talk & Text US$25 N/A N/A N/A N/A Cricket 2GB US$30 N/A N/A N/A N/A Cricket 5GB US$40 US$30 US$20 US$20 US$20 **Cricket Ilimitado US$55 US$25 US$10 US$10 US$25 Cricket Ilimitado Max US$60 US$50 US$40 US$40 US$40 MetroPCS 2GB US$30 US$30 US$30 US$30 US$30 MetroPCS 5GB US$40 US$30 US$30 US$30 US$30 **MetroPCS Ilimitado US$50 US$30 US$30 US$30 US$30 MetroPCS Ilimitado + Hotspot US$60 US$30 US$30 US$30 US$30 Sprint Forward 4GB *US$45 US$30 US$30 US$30 US$30 Sprint Forward Ilimitado *US$65 US$40 US$30 US$30 US$30 **T-Mobile 10GB Plan Familiar US$50 US$30 US$20 US$20 US$20 Verizon First 500MB US$30 US$30 US$30 US$30 US$30 Verizon First 3GB US$40 US$30 US$30 US$30 US$30 Verizon First 7GB US$50 US$35 US$35 US$35 US$35 Verizon First 10GB US$60 US$40 US$40 US$40 US$40 Verizon Unlimited US$75 US$55 US$55 US$55 US$55 Virgin Mobile US$50 N/A N/A N/A N/A Visible US$40 N/A N/A N/A N/A

* Descuento mensual si te inscribes en el modelo de cargo automático.

** El precio de las líneas adicionales en este plan se detalla en el sitio Web del operador por el número total de líneas.